Al via ad Ancona il primo Caffè Linguistico Culturale marchigiano

2' di lettura

09/12/2021 - Integrazione possibile, al via gli appuntamenti del primo caffè linguistico culturale marchigiano ad Ancona

Gli incontri, a cadenza settimanale, partiranno dal 10 gennaio 2022 tutti i lunedì del mese presso i locali dell’Informagiovani di Ancona. L’iniziativa, promossa da Anolf Marche ODV in collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Ancona, si colloca all’interno delle azioni previste dal Progetto IntegrAction, un progetto europeo, che ha lo scopo attraverso azioni integrate di favorire l’inclusione sociale ed economica dei rifugiati, richiedenti asilo e dei migranti, nei paesi d’accoglienza attraverso il miglioramento della conoscenza linguistica e il rafforzamento delle abilità professionali finalizzate all’inserimento lavorativo.

"Gli incontri del “Caffè linguistico culturale” sono gratuiti e aperti a tutti coloro che vorranno partecipare, italiani e stranieri. – affermano Neli Isaj e Massimo Giacchetti co Presidenti di ANOLF Marche ODV capofila del Progetto IntegrAction – Le attività in programma sono state pensate per favorire la socializzazione e l’integrazione di coloro che vivono nel capoluogo concentrandosi soprattutto sulla pratica della lingua parlata per migliorare le capacità di comunicazione e lo scambio tra i partecipanti".

Il programma degli incontri prevede conversazioni in lingua (italiana, araba, inglese etc..), visione di corti e ascolto di podcast in lingua originale, dibattiti, attività pratiche e creative mirate ad una crescita sociale reciproca. Il gruppo di partecipanti, stranieri ed italiani, sarà guidato da facilitatori (tutor/volontari) che durante ogni incontro guideranno l’attività. Gli incontri saranno a posti limitati, aperti gratuitamente a tutta la cittadinanza con prenotazione e Green Pass.

Per prenotare le attività del Caffè Linguistico è necessario inviare una email a c.ruta.anolf@gmail.com o info@informagiovaniancona.com, un messaggio alla pagina Facebook del Progetto IntegrAction o alla pagina Facebook dell’InformaGiovani, un whatsApp ai seguenti numeri 3756447257 - 346 004 2917.