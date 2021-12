Fano: Avvistamenti lupi, da agosto sono almeno trenta. Rossi (Civici Marche): "Prenderò provvedimenti, la questione non può essere un tabù"

2' di lettura

09/12/2021 - La questione della presenza del lupo/lupi ibridi e i frequenti attacchi contro il bestiame, gli animali domestici e non ultimo, anche contro delle persone a Senigallia, è stata portata all'attenzione della Giunta della Regione Marche dal consigliere Giacomo Rossi dei Civici Marche con un’interrogazione a risposta immediata.

“La presenza di lupi ed ibridi di lupo - dichiara Rossi - è in costante aumento sull’intero territorio nazionale e regionale e al di là dei censimenti o dei dati ritenuti ufficiali, si contano nelle Marche numerosi avvistamenti di lupi/lupi ibridi nei pressi di case e centri abitati, attacchi ad animali domestici e al bestiame (su cui la Regione spende soldi per gli indennizzi) e, come avvenuto a Senigallia, pure a danno di cittadini.



Dal mese di agosto 2021, almeno 30 di questi differenti fenomeni sono stati riportati anche nei media locali, con tanto di testimonianze video e fotografiche, ravvisando in questi ultimi giorni un aumento significativo di questi atti predatori sempre più cronicizzati e pericolosi”.

"Tale fenomeno - continua l'esponente dei Civici Marche - è attenzionato anche in altre Regioni italiane e sono state presentate proposte di legge a livello regionale e nazionale per arginare la problematica e, tra l’altro, diverse Nazioni europee stanno mettendo in campo piani di gestione mirati per il contenimento del lupo, auspicabili anche da noi”.

"L’Assessore Stefano Aguzzi, che mi ha risposto, ha riconosciuto la serietà della situazione, ribadendo che è la normativa nazionale a dover dare le linee guida sulla questione. Sono dell’idea che questo fenomeno va affrontato senza derive ideologiche di stampo fanatico-ambientalista e spero che questa interrogazione, possa essere servita per iniziare ad affrontarlo seriamente. Non escludo, come già annunciato, che a breve presenterò degli atti legislativi a riguardo. Non ho paura - conclude Rossi - di affrontare questa problematica che pare essere un tabù e sulla quale ho ricevuto pure delle pesanti offese”.

Per le tue foto e segnalazioni, per ascoltare il radiogiornale di Vivere Fano e per ricevere le nostre notizie in tempo reale iscriviti al nostro servizio gratuito di messaggistica: