Prima giornata di riprese per i testimonial, della campagna Commissione Pari Opportunità

02/12/2021 - Al via la realizzazione della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere e ogni forme di discriminazione promossa dalla Commissione regionale pari opportunità.

Sette degli undici testimonial che hanno scelto di dare il proprio volto e la propria voce al progetto della Cpo si sono ritrovati al Palaindoor di Ancona per la prima giornata di riprese e foto. “Contiamo per la fine dell’anno o al più tardi l’inizio del 2022 – dice la Presidente della Commissione Po Maria Lina Vitturini - di essere pronti per lanciare su vasta scala la nostra campagna mediatica per sensibilizzare l’opinione pubblica in maniera incisiva sul tema del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione”.

Gli undici testimonial che hanno aderito al progetto sono cinque atleti paralimpici e sei professionisti del mondo dello sport e dello spettacolo. Al Palaindoor c’erano il campione di origini senegalesi trapiantato nel Maceratese Ndiaga “Cenga” Dieng, bronzo alla paralimpiadi di Tokio nei 1500 metri; Francesca Kosinska, plurimedagliata jesina vincitrice a luglio del 39° campionato assoluto di nuoto Finp e il giovane fiorettista di Monte San Pietrangeli, Michele Massa; il ginnasta campione italiano alla sbarra, Carlo Macchini; la campionessa di spada Elena Ferracuti; il ballerino Ivan Cottini; la vincitrice della XIII edizione di X Factor Sofia Tornambene.

Foto e riprese proseguiranno nelle prossime settimane con gli altri 4 testimonial ovvero la recanatese Federica Sileoni che ai giochi paralimpici in Giappone ha gareggiato nel paradressage; il pivot marchigiano del basket in carrozzina Sabri Bedzeti; la pattinatrice, cinque volte campionessa italiana, Valentina Marchei e l’avvocato Alessia di Girolamo.

Ad accompagnare al Palaindoor gli atleti anche il Vicepresidente del Comitato paralimpico Marche, Roberto Novelli.