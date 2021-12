Librifuoriteca, presentato il volume "Di notte nel cielo”

1' di lettura

02/12/2021 - Presentato a Palazzo delle Marche il volume “Di notte nel cielo”, storia di diversità, amicizia e responsabilità nei confronti dei più deboli. I contenuti del libro di Marco Moschini, realizzato con la collaborazione di Francesca Pongetti, sono stati illustrati nell’ambito di “Librifuoriteca”, il progetto della Biblioteca del Consiglio regionale per promuovere e valorizzare gli autori marchigiani.

L’opera è un “picture book pubblicato dalla casa editrice Raffaello nella collana “Parole leggere. Storie ad alta leggibilità per tutti”. Nelle pagine del libro, illustrato da Laura Giorgi, accanto al testo sono indicati i simboli della Caa, la Comunicazione aumentativa alternativa, utilizzata per facilitare la comprensione dei contenuti per i bambini che hanno difficoltà nella lettura o, più in generale, a capire le storie. Hanno partecipato all’incontro i consiglieri Carlo Ciccioli, Romano Carancini e Antonio Mastrovincenzo.



Sono intervenuti l’autore Marco Moschini e Francesca Pongetti, consulente scientifica della collana “Parole leggere. Storie ad alta leggibilità per tutti”. Contributi di Emanuele Ramini, responsabile settore narrativa del gruppo editoriale Raffaello e Massimo Verdecchia, psicologo-psicoterapeuta.