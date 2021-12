Jesi: Al via le inziative di Natale: pista di ghiaccio, mercatini, cartolina-regalo con il tour dei musei

3' di lettura

03/12/2021 - Presentate le iniziative per il Natale 2021, l'ultimo dell'amministrazione Bacci. Luminarie accese dalle 18 di venerdì.

"Jesi risponde alla vaccinazione e, dopo un percorso costruito da 10 anni, abbiamo una forte sinergia per la programmazione di molte iniziative, la cui conclusione è Jesi Natale". Così l'assessore al commercio Ugo Coltorti. Accoglienza, decoro e bellezza sono gli obiettivi comuni su cui si lavora in sinergia. Quest'anno ci saranno nuove luminarie, e due nuove piazze per accogliere le iniziative. Piazza Federico II ospiterà la pista di ghiaccio - attualmente in fase di installazione - che sarà operativa dall'8 dicembre per chi ha il green pass (al Comune costerà solo il consumo di energia elettrica). Saranno allestiti in piazza della Repubblica i mercatini di Natale dal 17 dicembre al 6 gennaio (orario 9-22).

Un primo assaggio delle prossime festività si avrà con l'accensione delle luminarie venerdì 3 dicembre alle ore 18.

Un plauso alla CNA che ha collaborato alla realizzazione di tante iniziative. "Siamo mossi da grande spinta per valorizzare Jesi e la Vallesina, affinché la città diventi il fulcro della nostra meravigliosa zona." Così Francesco Barchiesi presidente CNA. "Quest'anno, poi, accendiamo tutto!". Si riferisce anche alle luminarie del Viale della Vittoria, dove il Comitato Jesi Vittoria spinto da Barchiesi e Pacenti di Pacenti Assicurazioni ha realizzato 1 chilometro e mezzo di luminarie. Tanto entusiamo espresso arriva anche dal centro, Alessandra Sassaroli (St Mitchel). "È la prima volta che le associazioni hanno lavorato insieme e lo dico con grande soddisfazione".

C'è poi un'iniziativa davvero originale, si tratta della cartolina Jesi Natale 2021, presentata da Romina Quarchioni. L'idea è di CNA con le associazioni di commercianti “Jesi Centro”, “Botteghe del Prado”, quella del Viale “Jesi Vittoria” e “Jesi Città da Vivere".

"E' un regalo con doppio uso. I negozianti doneranno ai clienti questa cartolina che vale come buono da spendere negli esercizi commerciali, oppure come coupon per accedere a 8 dei 10 musei della rete museale". Si tratta di musei civici e anche con gestione privata come Museo archeologico, Pinacoteca, museo delle arti e stampa, Palazzo Colocci, Sala fondi antichi di palazzo della Signoria, le sale Pergolesiane e lo Stupor Mundi. Il coupon si potrà usare entro 1 anno. Costo intero 15 euro, ridotto a 10, famiglie a 30 con uno sconto del 50%.

Lo scopo è migliorare l'accoglienza dei turisti. Oltre al biglietto unico stampabile, c'è un originale passaporto (contiene le 10 carte di identità dei musei della rete). Oggi sappiamo che "Le meraviglie nascoste d'Italia" edito da Feltrinelli, tra le dimore storiche ha segnalato proprio Palazzo Pianetti (uno dei 4 siti delle Marche indicati nel libro).

Per Capodanno, ancora il Comune sta valutando cosa fare, intanto la pista sarà aperta tutta la notte. Il centro sarà poi allietato da Scimpa.

Conclude il sindaco Bacci, pensando ad un Natale più sereno: "Forse verranno applicato provvedimenti e misure anticovid, ma non sono per la macchia di leopardo, se il prossimo passo fosse l'uso della mascherina anche all'aperto per circa un mese e mezzo credo sia inutile se fatta a livello comunale".

"Ringrazio la Fondazione Pergolesi e tutti gli operatori del comune, le associazioni che hanno collaborato con grande spirito di iniziativa. Abbiamo fatto scelte ponderate e dedicate soprattutto ai nostri cittadini più giovani, agli adolescenti, che hanno sofferto molto per la pandemia. È l'ultimo Natale di questa amministrazione e sono orgoglioso di lasciare la città bellissima, rinnovata nel centro storico. Museo archeologico, villa Vespucci, Salara, Stupor Mundi, sono alcuni dei traguardi raggiunti. Lasciamo una grande eredità culturale a questa città. Quando tutti i lavori saranno terminati, la città sarà fantastica".