Consiglio regionale convocato per martedì, seduta aperta dedicata alla “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”

1' di lettura

02/12/2021 - Consiglio regionale convocato dal Presidente, Dino Latini, per martedì 7 dicembre a partire dalle ore 10. Seduta aperta iniziale dedicata alla “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” con la partecipazione di numerosi ospiti.

Diversi i punti all’ordine del giorno della successiva seduta ordinaria. In discussione la proposta di legge, ad iniziativa della Giunta, per l’istituzione dell’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) e quelle che prevedono la nuova funzione di Garante per il diritto alla salute (a firma delle consigliere Lupini e Ruggeri) e la modifica della normativa vigente in materia di esercizio e controllo degli impianti termici negli edifici (dei consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi). All’ordine del giorno, inoltre, l’esame della proposta di atto amministrativo, a iniziativa della Giunta, sul “Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021 – 2022 – 2023 ed elenco annuale per l’anno 2021”. Numerose le interrogazioni e le mozioni, molte delle quali dedicate a tematiche sanitarie.

In pdf l'ordine del giorno