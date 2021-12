Civitanova: Ben 700 parti in 11 mesi, è record per l'ospedale di Civitanova: "frutto di programmazione e lavoro di squadra"

4' di lettura

01/12/2021 - L’Ostetricia di Civitanova Marche raggiunge i 700 parti. Un dato importante, affermano il dottor Filiberto Di Prospero, direttore dell’Unità Operativa civitanovese dell’Area Vasta 3, e la dottoressa Enrica Fabbrizi, responsabile della Uosd di Pediatria.

«Si tratta del superamento anticipato di un traguardo che ci eravamo dati per il 2021; sapevamo che non sarebbe stato facile e raggiungere l’obiettivo, superarlo con un mese di anticipo è certamente gratificante – affermano i due medici – il numero di parti raggiunto alla fine di questo novembre 2021 non solo è superiore a quello totale del 2020 (389 parti) ma cosa ancora più importante, supera anche il totale dei parti del 2019 (632 parti) e del 2018 (603 parti). Un dato che, in pieno calo demografico e con una pandemia che perdura, è sicuramente interessante e lo è ancora di più se si considera che, dopo l’esperienza sul fronte covid-19 per buona parte del 2020, per l’Ostetricia e la Pediatria di Civitanova Marche il 2021 è stato l’anno di una reale ripartenza».

Una ripartenza non senza difficoltà, sottolinea Di Prospero. «Non facile e condizionata dal grave momento che sta vivendo l’intero sistema sanitario – afferma il direttore dell’ospedale civitanovese – una ripartenza che è stata anche occasione per vederci tutti impegnati in una importante riprogettazione dell’offerta assistenziale, che tra potenziamento dei servizi e creazione di nuovi ha voluto intercettare le reali esigenze dell’utenza. Basti pensare ai nuovi ambulatori per le presentazioni podaliche e la prevenzione dell’incontinenza; al nuovo percorso che si prende totalmente cura delle future mamme fino al delicato periodo del ritorno a casa. Risultati quelli ottenuti quindi sono tutt’altro che casuali ma frutto di programmazione e di un grande lavoro di squadra, risultati importanti e che ci dicono che siamo nella giusta direzione. C’è ancora molto da fare ma la strada segnata sembra davvero quella giusta. Desideriamo ringraziare tutte le mamme, tutti i papà che ci hanno accordato la loro fiducia, tutte quelle famiglie che hanno apprezzato il grande lavoro che abbiamo fatto in questo periodo».

