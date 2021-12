Ancona, sbarca dal traghetto con tre chili di cocaina: arrestato

1' di lettura

01/12/2021 - Sequestrati dalla guardia di finanza quasi tre chilogrammi di cocaina purissima al porto di Ancona

I Finanzieri della Compagnia di Ancona hanno arrestato un 29enne originario della Campania trovato in possesso di quasi tre chilogrammi di cocaina purissima destinata allo spaccio. L'uomo era appena sbarcato al porto di Ancona dal traghetto proveniente dall'Albania. Zaino in spalla, era uscito a piedi dallo scalo dirigendosi verso il centro cittadino.

I finanzieri lo hanno pedinato e lo hanno poi bloccato, rinvenendo all'interno dello zaino tre panetti confezionati di cocaina del peso complessivo di 2,8 chilogrammi, per un controvalore di circa 250 mila euro. Il 29enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata assieme a 3 telefoni cellulari, 6 mila euro in contanti e un'auto.



