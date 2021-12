Jesi: Molestie alla Beccaglia, scoperto il tifoso palpeggiatore: è di Chiaravalle

2' di lettura

30/11/2021 - Il molestatore della giornalista di Toscana TV Greta Beccaglia, alla quale è stato palpeggiato il fondoschiena in diretta tv al termine della partita Empoli-Fiorentina (giocata sabato 27 novembre) sarebbe stato inchiodato dalle telecamere, che la stavano riprendendo mentre girava il servizio all'esterno dello stadio Castellani.

Il commissariato di Empoli ha identificato l'uomo che durante la partita di calcio Empoli-Fiorentina di sabato scorso, ha toccato il fondoschiena della giornalista Greta Beccaglia: è 45enne tifoso della Fiorentina che risiede a Chiaravalle. E' stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere.

La giornalista ha quindi presentato una denuncia alla polizia di Firenze affinchè il molestatore venga punito.

Subito dopo l'accaduto ha ricevuto la solidarietà di colleghe, del mondo politico e sindacale.

Nei confronti di chi invece l'avrebbe inviatata a "non prendersela", è stata molto chiara: "Siamo nel 2021 e quando una ragazza si fa un mazzo così per lavorare come giornalista e deve subire insulti e addirittura chi mi da uno schiaffo sul culo, diventa inacettabile...ho provato ad andare avanti e sorridere in diretta, ma nessuno deve permettersi di alzare le mani!" .

Sul punto è intervenuto l'Ordine dei giornalisti toscano, nella persona del presidente Giampaolo Marchini, che ha ribadito: "è giunto il momento di smetterla di minimizzare, la violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e sociale".

Insomma il caso è nazionale e oggi le telecamere si accendono proprio qui, perché la trasmissione di Mediaset Le Iene, in un servizio che andrà in onda nella prossima puntata di martedì 30 novembre, parlerà proprio con l'uomo che le ha dato un colpetto al fondoschiena in diretta. Dice di essersi pentito e di volersi scusare, ma a questo punto le scuse potrebbero non bastare.