Assemblea regionale di Europa Verde, Bisonni: “Un nuovo progetto per le Marche”

29/11/2021 - Domenica a Senigallia si è svolta l'Assemblea costituente di Europa Verde. Un assemblea molto partecipata che ha riempito l'Auditoriun San Rocco. A votare 146 persone che hanno eletto il nuovo esecutivo e tre membri del Consiglio federale nazionale.

Sandro Bisonni entrato sia nell'esecutivo che nel Consiglio federale nazionale, così commenta: “Oggi è stata una bellissima giornata di partecipazione, che ha dimostrato come questo partito nato a luglio abbia grandissime potenzialità di crescita. Europa Verde scende nel panorama politico regionale con tanta energia e voglia di fare, un nuovo progetto per le Marche che guarda ai giovani e al territorio. Dall'Assemblea per me un duplice riconoscimento, quello regionale e nazionale che mi riempie di gioia ma anche di responsabilità, cercherò di onorare al meglio la fiducia che mi è stata riconosciuta. Buon lavoro all'esecutivo e viva Europa Verde.”