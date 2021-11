Covid 19: 378 i nuovi positivi nelle Marche. Un altro decesso

1' di lettura

28/11/2021 - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.245 tamponi: 3.733 nel percorso diagnostico (di cui 2.144 tamponi antigenici) e 2.512 nel percorso dei guariti.

I casi positivi diagnosticati sono 378 (79 nella provincia di Ascoli Piceno, 95 nella provincia di Pesaro-Urbino, 83 nella provincia di Macerata, 69 nella provincia di Ancona, 45 nella provincia di Fermo e 7 fuori regione). Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti è di 171,70. I contagi si concentrano di più nella fascia di età 25-44 anni (sono 96) e 45-59 (sono 85), oltre che in quella 60-69 anni (35).

Sono 102 (+5) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 24 (+1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore un altro decesso: un 90enne di Ancona. Sono 3.149 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.

Città Whatsapp Telegram Ancona 350.0532033 @VivereAncona Ascoli 353.4149022 @VivereAscoli Camerino 340.8701339 @VivereCamerino Civitanova 348.7699158 @VivereCivitanova Fabriano 376.0081705 @VivereFabriano Fano 350.5641864 @VivereFano Fermo 351.8341319 @VivereFermo Jesi 371.4821733 @VivereJesi Macerata 328.6037088 @VivereMacerata Osimo 320.7096249 @VivereOsimo Pesaro 371.4439462 @ViverePesaro Recanati 366.9926866 @VivereRecanati San Benedetto 351.8386415 @VivereSanBenedetto Senigallia 376.0317900 @VivereSenigallia Urbino 371.4499877 @VivereUrbino San Marino @VivereSanMarino Riccione 376.0317896 @VivereRiccione Rimini 376.0317899 @VivereRimini Teramo 376.0312228 @VivereTeramo Perugia 338.1523781 @ViverePerugia Gubbio 376.0317898 @VivereGubbio