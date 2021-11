RAI – Mancinelli, Presidente Anci Marche. Eliminare un’edizione del tg regionale impoverisce l’informazione locale

1' di lettura

26/11/2021 - “Non solo nel periodo di pandemia ma prima anche nel corso dell’emergenza sisma l’informazione regionale della Rai è stata uno strumento prezioso e puntuale per tutti i cittadini e la decisione dell’azienda di togliere una delle tre edizioni ci coglie di sorpresa e, al contempo, ci trova in totale dissendo”.

Ecco come Valeria Mancinelli, Presidente di Anci Marche commenta senza nascondere il proprio disappunto, l’annunciata chiusura per gennaio dell’edizione di mezzanotte dei Tg regionali della Rai.

“Il lavoro che la redazione di Ancona, così come certamente nelle altre TgR, ha portato avanti in questi anni è prezioso e puntuale oltre che particolarmente gradito dai telespettatori che hanno nell’informazione tutta, pubblica in primis, un sicuro punto di riferimento” – ha aggiunto. “Contiamo che la decisione possa rientrare e che l’edizione non venga cancellata dal palinsesto” – ha concluso la Presidente di Anci Marche.