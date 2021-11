La riorganizzazione del sistema salute marchigiano dopo il Covid: il convegno ad Ancona

2' di lettura

26/11/2021 - Il sindacato Anaao Assomed Marche e il Nursind propongono una riflessione sabato 27 novembre dalle ore 9 ad Ancona presso il Ridotto del Teatro delle Muse.

Anaao Assomed Marche, sindacato di medici e dirigenti sanitari, e Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, organizzano per sabato 27 novembre dalle ore 9 presso il Ridotto del Teatro delle Muse ad Ancona un seminario sul tema: “La riorganizzazione del sistema salute marchigiano dopo il Covid-19”. Il nodo fondamentale intorno al quale verteranno tutti gli interventi di illustri esperti ed operatori sanitari è la difesa della sanità pubblica, il suo finanziamento e la disponibilità di personale qualificato per affrontare le nuove e vecchie criticità. L’incontro sarà introdotto dall’intervento in video conferenza della Sen. Laura Stabile, Membro della Commissione Igiene e Sanità già Direttore Struttura complessa Medicina d'Urgenza Trieste. Quindi seguiranno gli interventi del prof. Ivan Cavicchi, Docente all'Università Tor Vergata di Roma, esperto di politiche sanitarie.

Oriano Mercante, Segretario Regionale di Anaao Assomed Marche, esporrà le “Criticità degli ospedali marchigiani”. Quindi la parola passerà a Piero Ciccarelli sul tema DM 70/2015: rispettarlo o riscriverlo?”. Il DM 70 costituisce il Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. A seguire Claudio Maffei approfondirà i temi relativi a “PNRR e Piano Nazionale della cronicità”, Marina Lombardello si soffermerà su “Gli Ospedali di Comunità nella Regione Marche”, Mauro Silvestrini sul ruolo della Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche.

Il Consigliere Regionale Carlo Ciccioli esporrà gli “Appunti per un nuovo PSR”. Quindi gli interventi dei delegati nazionali delle sigle organizzatrici: il Segretario Nazionale di Anaao Assomed Carlo Palermo porrà delle riflessioni sulle “Criticità dell’organizzazione ospedaliera”, Donato Cosi, Consigliere Nazionale Nursind si soffermerà sul “Corretto fabbisogno infermieristico”. L’incontro si chiuderà con il dibattito prima delle conclusioni.