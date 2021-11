Sassoferrato: sorpresi con la droga, segnalati tre giovani

1' di lettura

25/11/2021 - Sono stati controllati mentre si trovavano in auto, i tre giovani, poi segnalati dai carabinieri come assuntori.

L'auto dei giovani è stata fermata per un controllo e i tre, provenienti dal Lazio, hanno riferito di essere in zona per turismo. Il loro nervosismo però ha insospettito i carabinieri che li hanno sottoposti ad una perquisizione personale.

Un 29enne è stato trovato con uno spinello, un 30enne con 5 grammi di hashish e un 31enne con 9 grammi di hashish, 6 in una tasca, 3 nell’altra. Complessivamente sono stati sequestrati, dai militari della Stazione di Sassoferrato, circa 15 grammi di droga. Ovviamente, tutti e tre sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

A Fabriano segnalato invece per guida in stato di ebbrezza un 19enne. Il giovane è stato sottoposto all'alcooltest e nel sangue aveva oltre 1 grammo su litro. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata e l’auto affidata al proprietario