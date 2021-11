Pesaro: "Una rete per valorizzare le Marche", Acquaroli: "Prosegue la crescita del nostro territorio"

2' di lettura

25/11/2021 - Nel pomeriggio odierno, presso la Sede di Confcommercio Marche Nord, si è tenuto una conferenza dal titolo: “Ristorazione, agroalimentare, infrastrutture e turismo: una rete per valorizzare le Marche”. Un evento molto importante che è andato in scena col lo scopo di dare risalto a tutte quelle bellezze (non solo artistiche) che offre la nostra Regione.

La conferenza stampa è stata aperta da Amerigo Varotti che in video-collegamento ha parlato così: “Parliamo di quattro sevizi che sono molto importanti per la nostra economia. Per qualcuno non è così, ma noi siamo consapevoli che lo sviluppo del territorio passi da questi settori. Parliamo di un processo che stiamo svolgendo per modernizzare la nostra economia. Noi vogliamo collaborare con le istituzioni della Regione Marche per raggiungere tutti gli obiettivi possibili. In passato, abbiamo appoggiato è gradito la scelta di inserire il Ct Roberto Mancini nelle varie pubblicità. Siamo pronti alla collaborazione". Al convegno odierno, erano presenti diverse figure politiche e non solo del nostro territorio. Vista l'importanza della discussione, non poteva mancare il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che ha dichiarato: “Questi incontri sono molto importanti, perché ci permettono di confrontarci su tematiche davvero importanti per il nostro territorio. Serve consapevolezza dei nostri mezzi: noi lavoriamo per migliorare la nostra economia locale, ma anche nazionale. Invitiamo anche gli amministratori locali ad osservare tutti i nostri progetti per rafforzare ulteriormente la nostra credibilità”.



Con Acquaroli si è poi parlato di alcuni "fatti nazionali". Tra i quali, però, non è mancato il discorso legato all'introduzione del Super Green Pass: “I dati dell’ultimo periodo confermano una diffusione maggiore del covid. Ecco, secondo me il Super Green pass può essere uno strumento utile, per coloro che hanno scelto di non immunizzarsi, per decidere di vaccinarsi e proteggersi da questo virus”. “Questa regione deve essere una cerniera tra il nord e sud. Per fare questo, però, dobbiamo assolutamente valorizzare il nostro territorio. Per dare un seguito al nostro progetto di sviluppo, è fondamentale la riqualificazione di alcune infrastrutture”. Ha dichiarato Francesco Baldelli, Assessore della Regione Marche.



Sicuramente ,il periodo legato al Covid-19 ha messo in difficoltà diverse realtà. A tal proposito, Aldo Cursano (Vice Presidente nazionale FIPE), ha parlato così ai nostri microfoni: “La pandemia ha evidenziato alcune fragilità. Il modello di sviluppo non risponde più alle necessità del mercato e quindi, è fondamentale produrre nuove idee. Secondo noi, la filiera del agroalimentare e turismo hanno dei fattori forti che identificano lo stile italiano. Dal nostro punto di vista, è necessario ripartire da qui..."