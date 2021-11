Flagiello nominato assistente del presidente del Consiglio regionale nel campo dello sport

1' di lettura

24/11/2021 - Il presidente del Consiglio regionale delle Marche, avv. Dino Latini, ha nominato nei giorni scorsi Antimo Flagiello “Addetto al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale”.

Flagiello ricoprirà, nello specifico, il ruolo di esperto nell’ambito del Gabinetto per l’attività di assistenza al Presidente nel campo dello sport e dei rapporti con le società sportive. La scelta è ricaduta su una figura da sempre impegnata nell’ambito dello sport: 64 anni, Antimo Flagiello vive a Potenza Picena.



Maresciallo dell’Aeronautica Militare in quiescenza, dopo un passato da arbitro oggi è dirigente nazionale della Figc “Serie D”, responsabile regionale Marche del Dipartimento Sport di Forza Italia e coordinatore comunale del partito a Potenza Picena. La nomina è stata accolta da Flagiello con grande soddisfazione: “Ringrazio il presidente Latini per la fiducia che ha voluto riporre nella mia persona. Cercherò di svolgere il compito che mi è stato assegnato con il massimo impegno, sfruttando le competenze che ho acquisito nel corso degli anni per poter conseguire gli importanti risultati che la Regione Marche si aspetta e merita”.