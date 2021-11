Consiglio regionale convocato per lunedì 29 e martedì 30 novembre

5' di lettura

24/11/2021 - Due sedute assembleari del Consiglio regionale convocate dal Presidente Dino Latini per lunedì 29 e martedì 30 novembre, entrambe a partire dalle ore 10.

All’ordine del giorno della prima sono iscritte la proposta di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, relativa al Rendiconto generale della Regione per l’anno 2020, la proposta di legge in materia di disposizioni di adeguamento della legislazione regionale e la proposta di atto amministrativo concernente il Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano per il triennio 2022/2024.

Nel corso della seduta verranno molto probabilmente inseriti altri due atti di ordine economico-finanziario, specificatamente la proposta di atto amministrativo relativa al “Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2020” e la proposta di legge concernente l’“Assestamento del Bilancio 2021-2023 e modifiche normative”. Previsto, inoltre, l’esame di numerose interrogazioni e proposte di mozione. All’ordine del giorno della seduta del 30 figurano, al momento, soltanto interrogazioni, ma potrebbero confluire anche gli atti non discussi nella seduta assembleare del 29.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE

1) Proposta di legge n. 47 a iniziativa della Giunta regionale “Rendiconto generale della Regione per l'anno 2020”.

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi - Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

2) Proposta di legge n. 81 a iniziativa del Consigliere Marinelli “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”.

Relatrice di maggioranza: Chiara Biondi - Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

3) Proposta di atto amministrativo n. 19 a iniziativa della Giunta regionale “Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano – Triennio 2022/2024. Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12, articolo 8, comma 1”.

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi - Relatore di minoranza: Antonio Mastrovincenzo

4) Interrogazioni:

· n. 279 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Carenza specialisti Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano”.

· n. 281 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “L.R. 22/2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche. Stato di attuazione della Legge”.

· n. 282 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Struttura sanitaria di Arcevia”.

· n. 288 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Accordo di Collaborazione tra la Regione Marche e le Regioni confinanti per le prestazioni sanitarie”.

· n. 255 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Mastrovincenzo “Liste d’attesa - Disagi e ritardi nelle prenotazioni di esami e visite”.

· n. 277 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Bora “Realizzazione complesso sanitario ubicato in Rapagnano (FM) – Decreto n. 48/21”.

n. 289 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Realizzazione complesso sanitario in località "Rapagnano"”. (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

· n. 283 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Attuazione del Protocollo d’Intesa per il recupero e la riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico “San Benedetto” di Pesaro tra Regione Marche, ASUR Marche e Comune di Pesaro”.

5) Mozione n. 85 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Accreditamento della Rete regionale di Cure palliative pediatriche in base all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2021”.

Mozione n. 88 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, Marinangeli, Biondi “Allestimento Centro regionale di Cure Palliative Pediatriche”.

Mozione n. 89 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Attuazione della L.R. n. 7/2019 e Rete regionale di Cure Palliative Pediatriche”. (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

6) Mozione n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Carancini, Biancani, Casini “Conferenza regionale sulla salute mentale”.

Mozione n. 116 ad iniziativa Ciccioli, Leonardi, Putzu, Assenti, Borroni, Ausili, Baiocchi “Salute Mentale nelle Marche”.

Mozione n. 169 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Servizio Salute Mentale – Richiesta di finanziamento nel Bilancio di previsione anni 2022/2024” (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

7) Mozione n. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò, Biondi “Iniziative a difesa dei risparmiatori e azionisti di Banca Marche e per la promozione di una Banca del Territorio”.

8) Mozione n. 151 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Ciccioli, Marinelli “Licenziamenti comunicati dalla società 'I Guzzini illuminazione' di Recanati”.

9) Mozione n. 87 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Biondi, Menghi, Marinangeli “Misure volte alla promozione della procedura automatica per l'impiego dei Fondi strutturali d'investimento europei (SIE)”.

10) Mozione n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo “Villa Buonaccorsi”.

11) Mozione n. 139 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale”.

12) Mozione n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Vitri “Ratifica impegno copertura aumento costi applicazione nuovo CCNL Sanità Privata ed applicazione dello stesso alle strutture di riabilitazione”.

13) Mozione n. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Tamponi gratuiti per visitatori ospiti nelle strutture residenziali marchigiane e prestazioni sanitarie”.

14) Mozione n. 123 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE

1) Interrogazioni:

· n. 229 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Rendiconto numero assistenti sociali e psicologi operanti nei consultori, nelle UMEE e UMEA della Regione Marche, divisi per Aree Vaste e Unità Operative”.

· n. 257 ad iniziativa del Consigliere Cesetti “Situazione iscrizione alunni classe prima scuola primaria Lapedona a.s. 2021-2022”.

· n. 285 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Vitri “Licenziamenti alla ENEDO di Osimo”.

· n. 286 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Incarichi di funzione personale del comparto sanità (ex coordinatore/caposala)”.

· n. 287 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Vitri, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo “Rischio di consumo di suolo agricolo a seguito delle semplificazioni normative nazionali per l'installazione di impianti fotovoltaici”.

· n. 291 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Piano regionale per l’attuazione del programma “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” (GOL)”.