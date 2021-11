Suicidio assistito di 'Mario', Crepaldi (Ace): "Vogliono riempire i cimiteri a tutti i costi"

1' di lettura

Siamo davanti a un trionfo della cultura della morte, dell’ insana ragione umana, di un laicismo trasformato ingiustamente in falso senso di laicità dello Stato e di una libertà interpretata, in modo scorretto, al fine di riempire i cimiteri. Fermiamo i guadagni illeciti delle lobby pro – morte. Curiamo invece i malati, rafforzando la sanità pubblica”. Lo dichiara in una nota il presidente di Azione Cristiana Evangelica, Adriano Crepaldi, associazione radicata in 20 regioni, 35 province e in contatto con molte delle 6.010 chiese evangeliche e altre confessioni cristiane in Italia (cattolici, ortodossi e anglicani). A.C.E. collabora politicamente con Fratelli d’ Italia, partito di Giorgia Meloni.