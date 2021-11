Il Paniere delle Eccellenze di ANT nelle Marche per sostenere sul territorio le attività di assistenza e di prevenzione oncologiche

10' di lettura

23/11/2021 - Anche quest’anno i tradizionali doni delle Feste potranno diventare un regalo prezioso per le persone più fragili, come i pazienti oncologici assistiti da Fondazione ANT.

Per contribuire alla missione di ANT, che da oltre quarant’anni porta cure mediche a casa delle persone malate di tumore, è possibile scegliere il Paniere delle Eccellenze 2021, il prodotto solidale pensato dalla Fondazione per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio e realizzato grazie alla generosità di oltre 130 aziende della Regione che, nonostante l’anno difficile a causa del prolungarsi della pandemia, non solo confermano, ma anzi aumentano il loro sostegno. La generosità delle realtà del territorio e il loro impegno per la propria comunità si sono concretizzati nella donazione di ben 7.900 prodotti utili per realizzare i panieri. Quest’anno l’obiettivo di confezionare 800 panieri è stato raggiunto.

Il Paniere delle Eccellenze è il progetto grazie al quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale delle Marche: si tratta infatti di un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, formaggi, pasta biscotti, caffè, cioccolata, marmellate, birre artigianali, succhi di frutta bio, bibite analcoliche, liquori, orzo, farine, olio, miele, gallette, liquori, cremini e olive, zafferano), a cui si aggiungono altre eccellenze della nostra Regione (olio di lavanda, prodotti di cosmesi e di bellezza), tutti esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore e strumento per l’educazione alla corretta alimentazione. Un progetto all’apparenza semplice ma portatore di un grande valore solidale perché sancisce l’alleanza tra aziende, cittadini e non profit a favore di chi è in difficoltà.

Fondazione ANT è presente nelle Marche dal 1992 e può contare oggi su due équipe sanitarie attive nella provincia di Pesaro e Urbino e nella zona di Civitanova Marche e di Fermo per un totale di 8 medici, 3 psicologi e 9 infermieri che si prendono cura ogni giorno di oltre 230 pazienti nella nostra Regione; nel solo 2020 ANT ha assistito nelle Marche 810 persone, mentre dall’inizio del progetto assistenziale nelle Marche, sono stati curati 10.515 sofferenti di tumore (dati al 31/12/2020). Dal 2004, inoltre, sono operativi nella Regione progetti di prevenzione oncologica gratuiti per i cittadini sostenuti dalle donazioni di privati e aziende. Dall’inizio del progetto la Fondazione ha erogato circa 9.000 visite gratuite di prevenzione sul territorio.

Da quando è cominciata l’emergenza Covid-19 il lavoro di ANT non si è ridotto, anzi, il numero delle persone che si sono rivolte alla Fondazione è cresciuto progressivamente. I professionisti ANT sono sempre rimasti operativi con un servizio h24, con tutte le precauzioni del caso, con visite domiciliari anche quotidiane, prelievi e trasfusioni a domicilio, Terapia del dolore, NPT (nutrizione parenterale)​, assistenza psicologica, fornitura di materiali e dispositivi sanitari, servizio di igiene e posizionamento PICC a domicilio e tutto quanto può essere utile a migliorare la qualità della vita durante la malattia.

Proprio per l’impegno profuso nei difficilissimi mesi di pandemia, nei giorni scorsi Fondazione ANT ha ricevuto dalla Presidenza del Senato il Premio Volontariato nella categoria Salute: Per l’attività di assistenza socio-sanitaria che da oltre quarant’anni la vede al fianco dei pazienti oncologici con interventi specialistici o di screening e cure domiciliari 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno – si legge nelle motivazioni del premio – Un’attività che si è rivelata ancora più importante durante la pandemia, quando la Fondazione ha offerto un contributo determinante per garantire continuità alle terapie oncologiche.

Con una donazione minima di 20 euro sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze marchigiane di ANT – graziose borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio - e aiutare ANT a scongiurare il rallentamento delle proprie attività di assistenza domiciliare ai malati. Scegliere il Paniere come omaggio natalizio significa dare un contributo alla qualità della vita di tanti altri cittadini che, grazie ai professionisti della Fondazione, potranno ricevere cure specialistiche nel luogo per loro più sicuro, casa.

Noi di ANT, intesa come comunità di professionisti, volontari, sostenitori e donatori, abbiamo dimostrato in questi 43 anni di attività di saper costruire, di saper agire, anche nei momenti più difficili come quelli che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo a causa della pandemia – commenta Presidente ANT Raffaella Pannuti – Oggi vogliamo continuare a farlo, in un’ottica di co-progettazione con le Istituzioni, dando concretezza a visioni e rispondendo, con amore, al richiamo della sofferenza. Si avvicina il Natale, il mio augurio è che possa essere vissuto in serenità, con una pace finalmente ritrovata. Spero lo vogliate festeggiare al nostro fianco e al fianco delle migliaia di famiglie che, insieme, sosteniamo ogni anno nella malattia.

Il Paniere delle Eccellenze ANT è già disponibile nelle delegazioni delle Marche. È possibile trovarlo o prenotarlo a:

Civitanova Marche: Via G. D’Annunzio, 72-74 / 0733 829606 / delegazione.civitanovamarche@ant.it

Pesaro: Via Ortigara, 8 / 071 849488 / delegazione.pesaro@ant.it

Porto Sant’Elpidio: Via del Palo, 10 / 348 0800715 / delegazione.pselpidio@ant.it

È inoltre disponibile anche online all’indirizzo: https://ant.it/store/marche/

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la referente del progetto: Jara Vernarecci 347 5229625 / jara.vernarecci@ant.it

Con il patrocinio di: Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche, Provincia Ancona, Provincia Fermo, Provincia Macerata, Provincia Pesaro e Urbino, Comune Civitanova Marche, Comune Pesaro, Comune Porto S. Elpidio, Comune Potenza Picena, Aioma, CIA Marche, CNA Marche, Confapi Ancona, Confartigianato Marche, Confcommercio Marche Centrali, Copagri, Leguminaria.

Aziende Partner: Orange Communication, Franchellucci Grafica e stampa

Fondazione ANT ringrazia le istituzioni, tutte le aziende e i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione del Paniere delle Eccellenze delle Marche.

Profilo Fondazione ANT Italia ONLUS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 144.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 23 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 491 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 225.000 pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 111 delegazioni e 64 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2020, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (29%) al contributo del 5x1000 (25%) a lasciti e donazioni (20%). Il 19% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).