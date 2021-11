Civitanova: Uomo azzannato da un pastore maremmano, chiesti 15 mila euro di risarcimento: sentito anche Ciarapica

3' di lettura

20/11/2021 - Ha chiesto 15 mila euro di risarcimento danni un uomo che, il 28 giugno 2020, era stato aggredito da un cane nella zona dello stadio. C’era anche il sindaco Fabrizio Ciarapica venerdì mattina in Tribunale a Macerata per l’udienza relativa al caso, che aveva visto l’uomo venire assalito da un pastore maremmano e rimanere ferito alla testa, al collo, all’avambraccio e a una gamba.

Le ferite lo fecero finire all’ospedale e gli costarono una prognosi di 20 giorni e così, all’epoca, la vittima decise di sporgere denuncia per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Tutto ruota intorno alla proprietà del cane, sul suo essere randagio o meno, questione che dovrà essere appurata dal giudice. Ciarapica è stato sentito in rappresentanza del Comune in quanto l’Asur, interessata in un primo momento, ha tirato in ballo il Comune stesso circa la competenza in materia di randagismo. Su questi aspetti verterà la decisione in merito all’eventuale risarcimento. «A nostro avviso, quando c’è una legge regionale che regolamenta questi aspetti, come nel caso delle Marche, la competenza è dell’Asur, solo in caso contrario la vigilanza spetta al Comune, questo è quanto ho riferito al giudice», afferma Ciarapica.

