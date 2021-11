Acquaroli contro corrente alla Conferenza delle Regioni: "No a restrizioni per i non vaccinati"

2' di lettura

19/11/2021 - E' l'unico ad andare contro corrente il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che giovedì alla conferenza delle Regioni, convocata urgentemente per formulare una proposta univoca al Governo per cercare di arginare l'avanzata del Covid, ha espresso parere contrario all'ipotesi di un "green pass rafforzato".

In linea con la posizione del suo partito Fratelli d'Italia, Acquaroli si è detto contrario all'ipotesi "di restrizioni per i non vaccinati". Alla luce dell'aumento dei contagi Covid, alcuni governatori, con in testa il presidente della Liguria Giovanni Toti, hanno chiesto al Governo di introdurre misure più stringenti per i no vax e hanno chiesto un incontro urgente sulle regole in vigore e sul green pass. Proprio per questo il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha annunciato a breve l'istituzione di un tavolo di confronto.