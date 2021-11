Manovra, Sinistra Italiana in piazza ad Ancona con i sindacati

2' di lettura

18/11/2021 - Sinistra Italiana Marche è al fianco di CGIL, CISL e UIL che sabato 20 novembre scendono in piazza.

La legge di bilancio in via d’approvazione non contiene le risposte corrette alle domande ed agli interrogativi che tante donne e tanti uomini stanno vivendo in questi giorni nei quali – è bene ricordarlo – la pandemia non è ancora sconfitta. Il Governo Draghi si dimostra, giorno dopo giorno, sempre di più l’esecutivo dell’establishment che, dopo la parentesi di Giuseppe Conte, è tornato al potere per gestire i fondi del PNRR tutelando l’interesse dei pochi contro quello dei molti. Un modello di sviluppo che pensi al futuro delle giovani generazioni; pensioni e lavoro che garantiscano a tutte e tutti una vita dignitosa; un fisco equo che risponda al principio costituzionale della progressività e che sposti il carico fiscale dai meno a più abbienti.

Facciamo nostre le parole chiave con i quali i sindacati lanciano la manifestazione di sabato, perché sono quelle necessarie alla costruzione di un paese più giusto. Sul fisco, in particolare, ricordiamo che Sinistra Italiana è impegnata nella raccolta delle firme necessarie alla presentazione di una legge d’iniziativa popolare per l’introduzione di un’imposta sui patrimoni superiori ai 500.000,00 €. Maggiori dettagli sono disponibili nel sito web della Next Generation Tax: https://ngtax.it/. È possibile firmare on line a questo indirizzo: https://ngtax.it/firma-online/.

Sabato, quindi, saremo in piazza Pertini ad Ancona con i sindacati e con Maurizio Landini per invitare il Governo ed i partiti che lo sostengono, in particolare Partito Democratico, Articolo 1 e Movimento Cinque Stelle, a scrivere una legge di bilancio che sappia realmente migliorare le nostre vite. “Uscirne migliori” era il buon proposito della prima quarantena; questo è il tempo di realizzarlo. Ci vediamo in piazza!