Il presidente dei commercialisti di Pesaro e Urbino Paolo Balestieri nominato presidente dell'unione regionale degli ordini dei commercialisti ed esperti contabili

18/11/2021 - Presidente dell'Ordine di Pesaro e Urbino e ora anche di tutti i commercialisti ed esperti contabili della Regione. Paolo Balestieri è stato nominato presidente dell'Unione regionale degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili delle Marche.

Per un anno guiderà quindi l'ente che ha appena rinnovato il consiglio direttivo di cui fanno parte la presidente dell'ordine di Fermo, Eliana Quintili (vicepresidente), la vice presidente di Macerata e Camerino, Anna Bernabei (tesoriere) e il presidente dell'ordine di Ancona, Stefano Coppola (segretario). E subito, l'Unione si è dimostrata un attrice fondamentale al tavolo con le istituzioni.

<Abbiamo recepito positivamente l’interlocuzione della Regione Marche - spiega il neo presidente Balestieri - che ci ha recentemente coinvolti, come Unione Regionale, in un confronto per lo studio e predisposizione di suggerimenti per una nuova legge regionale che potrebbe prevedere, in seguito alla situazione di emergenza Covid 19, l'erogazione di nuovi contributi a sostegno della capitalizzazione delle Pmi delle Marche>.

<Gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono enti pubblici non economici - aggiunge inoltre Balestieri - e l'ordinamento professionale non prevede una rappresentanza regionale, pur tuttavia gli ordini dei commercialisti delle cinque province marchigiane, ritenendo fondamentale una rappresentanza unitaria a livello regionale, hanno costituto da tempo con atto pubblico l’Unione regionale che prevede due organi: un’assemblea costituita dai componenti dei consigli degli Ordini delle cinque province ed un consiglio direttivo i cui membri sono di diritto il presidente ed il vicepresidente di ogni ordine. I quali, ogni anno, come da statuto, rinnovano la rappresentanza alternandosi in rotazione alla guida dell’Unione>.