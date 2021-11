Consiglio regionale il 23 novembre: seduta aperta per la presentazione del “Rapporto sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche”

5' di lettura

18/11/2021 - Consiglio regionale convocato dal Presidente Dino Latini per martedì 23 novembre, a partire dalle ore 10. La seduta si terrà in modalità mista (presenza e videoconferenza) presso l’Aula consiliare di Palazzo Leopardi.

Prima parte dedicata alla presentazione del “Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche”.

All’ordine del giorno della successiva seduta ordinaria l’eventuale approvazione di atti d’indirizzo riferiti alla tematica affrontata. Seguirà l’esame delle proposte di legge riguardanti “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione” (ad iniziativa dei consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu) e alcune modifiche alla normativa in materia d “Raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno” (sottoscritta dai consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli).

In discussione anche la proposta di atto amministrativo riferito all’ “Assestamento del bilancio pluriennale 2021 del Consiglio – Assemblea legislativa e documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2021”, che sarà illustrato in Aula dal Vicepresidente Gianluca Pasqui. All’ordine del giorno diverse interrogazioni e mozioni.

Si ricorda che è possibile seguire la diretta dei lavori in streaming collegandosi alla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

ORDINE DEL GIORNO

ORE 10.00 SEDUTA ASSEMBLEARE APERTA

RAPPORTO ANNUALE

SUL FENOMENO

DELLA VIOLENZA

CONTRO LE DONNE

NELLA REGIONE MARCHE

Al termine SEDUTA ORDINARIA con il seguente ordine del giorno:

Eventuale approvazione di atti di indirizzo inerenti l'argomento trattato nella seduta assembleare aperta.

Proposta di legge n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione”.

Nuova titolazione: Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione.

Relatore di maggioranza: Carlo Ciccioli

Relatore di minoranza: Andrea Biancani

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 70 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”.

Relatore di maggioranza: Giacomo Rossi

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 23 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Assestamento del bilancio pluriennale 2021/2023 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2021”.

Relatore: Gianluca Pasqui

(Discussione e votazione)

Interrogazioni:

• n. 279 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Carenza specialisti Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano”.

• n. 281 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “L.R. 22/2021 – Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche. Stato di attuazione della Legge”.

• n. 282 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Struttura sanitaria di Arcevia”.

• n. 288 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Accordo di Collaborazione tra la Regione Marche e le Regioni confinanti per le prestazioni sanitarie”.

• n. 255 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Mastrovincenzo “Liste d’attesa - Disagi e ritardi nelle prenotazioni di esami e visite”.

• n. 277 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Bora “Realizzazione complesso sanitario ubicato in Rapagnano (FM) – Decreto n. 48/21”.

n. 289 a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Realizzazione complesso sanitario in località "Rapagnano"”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

• n. 283 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Attuazione del Protocollo d’Intesa per il recupero e la riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico “San Benedetto” di Pesaro tra Regione Marche, ASUR Marche e Comune di Pesaro”.

Mozione n. 108 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mastrovincenzo, Bora, Cesetti, Carancini, Biancani, Casini “Conferenza regionale sulla salute mentale”.

Mozione n. 116 ad iniziativa Ciccioli, Leonardi, Putzu, Assenti, Borroni, Ausili, Baiocchi “Salute Mentale nelle Marche”.

Mozione n. 169 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Servizio Salute Mentale – Richiesta di finanziamento nel Bilancio di previsione anni 2022/2024”

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

Mozione n. 79 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Antonini, Bilò, Biondi “Iniziative a difesa dei risparmiatori e azionisti di Banca Marche e per la promozione di una Banca del Territorio”.

Mozione n. 151 ad iniziativa dei Consiglieri Latini, Rossi, Ciccioli, Marinelli “Licenziamenti comunicati dalla società 'I Guzzini illuminazione' di Recanati”.

Mozione n. 87 ad iniziativa dei Consiglieri Antonini, Bilò, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Biondi, Menghi, Marinangeli “Misure volte alla promozione della procedura automatica per l'impiego dei Fondi strutturali d'investimento europei (SIE)”.

10) Mozione n. 136 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo “Villa Buonaccorsi”.

11) Mozione n. 139 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Interventi regionali per il contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale”.

12) Mozione n. 102 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Casini, Bora, Biancani, Vitri “Ratifica impegno copertura aumento costi applicazione nuovo CCNL Sanità Privata ed applicazione dello stesso alle strutture di riabilitazione”.

13) Mozione n. 85 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Accreditamento della Rete regionale di Cure palliative pediatriche in base all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2021”.

Mozione n. 88 ad iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Cancellieri, Marinelli, Bilò, Menghi, Antonini, Marinangeli, Biondi “Allestimento Centro regionale di Cure Palliative Pediatriche”.

Mozione n. 89 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Attuazione della L.R. n. 7/2019 e Rete regionale di Cure Palliative Pediatriche”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

14) Mozione n. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Tamponi gratuiti per visitatori ospiti nelle strutture residenziali marchigiane e prestazioni sanitarie”.

15) Mozione n. 123 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”.