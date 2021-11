Legge servizio psicologia scolastica, Leonardi e Ausili (FDI): “A pochi mesi dall'approvazione inizia a concretizzare i suoi effetti”

2' di lettura

17/11/2021 - “Ancora una volta le Marche si confermano una Regione all’avanguardia grazie al Presidente Francesco Acquaroli e a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in seno al Consiglio regionale. Siamo personalmente molto soddisfatti di poter annunciare questo concreto passo in avanti della Legge da noi fortemente voluta”.

Questo il commento del primo firmatario e della relatrice della Legge n. 23 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica” approvata dall’Aula consiliare lo scorso agosto, il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Ausili e la consigliera Elena Leonardi, presidente della IV commissione consiliare permanente Sanità.

“Si tratta di un supporto all’intera comunità scolastica delle scuole pubbliche e paritarie del nostro territorio. Per dare una risposta continuativa e stabile al disagio crescente, specie dopo la recente emergenza sanitaria, alle difficoltà dovute all’impiego della DaD, alle necessità molteplici di tutta la scuola. Possono essere presentate entro il 26 novembre prossimo, le domande per l’inserimento nell’elenco regionale di Psicologi esperti in Psicologia scolastica. La Regione Marche ha approvato l’avviso pubblico conseguente alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di Psicologia scolastica. Una delle novità sostanziali è che la figura dello psicologo potrà divenire organica e funzionale al sistema educativo nel suo complesso all’interno della scuola primaria e secondaria di I e II grado, pubblica e paritaria, sia per alunni, sia per insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo e famiglie. Attraverso la Legge andremo a intercettare e dare una risposta a un bisogno, a una fragilità che i nostri ragazzi hanno mostrato anche a causa del forzato blocco alla socialità a causa del Covid-19. Certamente si tratta di una innovazione del nostro sistema educativo e una risposta concreta della politica che mette al centro il benessere psicologico degli studenti e investe delle risorse del sistema educativo”, concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi e Marco Ausili.