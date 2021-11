Alla Mole di Ancona SMAU Marche, l'evento dedicato all'innovazione

3' di lettura

17/11/2021 - Roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, fa tappa domani giovedì 18 novembre nelle Marche, ospitato alla Mole Vanvitelliana del capoluogo, dalle ore 10 per tutto il giorno.

L'appuntamento che svolge per i territori il format di SMAU Milano è pensato per mettere in connessione imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche e con Regione Marche.

Il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni che interverrà da remoto fa sapere che "sarà un evento dedicato all’innovazione e alle imprese innovative: per noi è un motivo di orgoglio che si svolga nelle Marche. Rappresenta, infatti, una qualificata occasione per fare il punto sulle nostre imprese innovative e definire le scelte politiche da intraprendere per questo settore chiave per l'economia marchigiana. Con la Giunta Acquaroli siamo riusciti a promulgare molte leggi in campo economico in questo anno di attività amministrativa. Prima tra queste, peraltro con voto unanime del consiglio regionale, è stata proprio quella dedicata alla comunità delle start up innovative. È quindi evidente la volontà politica di mettere l’innovazione al centro dell’azione di governo regionale. Le Marche hanno tutte le condizioni per compiere un passo avanti nel futuro e per creare quella modernità chiesta dai mercati, che stiamo predisponendo anche attraverso una decisa accelerazione nel completamento dell' infrastruttura digitale. L’appuntamento di Ancona sarà una tappa importante per raggiungere questo traguardo".

Per Gino Sabatini, presidente di Camera Marche "dopo essere stati protagonisti con la delegazione delle nostre start up a Milano ad ottobre è un piacere, ed è estremamente opportuno, ospitare la tappa marchigiana del road show SMAU. La formula di questa manifestazione realizza nei fatti il network, che una volta chiamiamo sinergia un'altra filiera, fuori dai discorsi e davvero mette in contatto menti, risorse e professionalità per imprimere alle economie la svolta necessaria alla tanto auspicata transizione digitale. Ritengo importante aver dedicato un tavolo di lavoro anche all'altra transizione che ha meritato l'onore di un Ministero dedicato, quella ecologica. Si tratta di due ingranaggi che funzionano solo insieme".

Domani riceveranno il PREMIO SMAU Marche le imprese Doucal's, Transadriatico, Loriblu, Schnell, Western Co, Benelli, Cantiere delle Marche, Concerie Nuvolari, Fileni, Franke Group. Dedicato a imprese e professionisti del territorio, l'evento sarà un'occasione di incontro tra aziende, stakeholder e imprese innovative sui temi dell’Open Innovation, con un focus particolare sui temi Trasformazione Digitale e Transizione Energetica attraverso momenti Live Show trasmessi anche in streaming live sui canali Smau e Tavoli di lavoro con l'obiettivo di facilitare la condivisione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione.

I Live Show sono eventi aperti al pubblico dove imprese e attori della pubblica amministrazione presentano i propri progetti, iniziative ed esperienze di innovazione e dove una selezione di startup che offrono prodotti e soluzioni specifiche si presentano nell'ambito di uno speed pitching. PRGRAMMA LIVE SHOW: https://www.smau.it/marche/programma/live-show

I Tavoli di Lavoro sono eventi su invito in cui aziende del territorio, realtà nazionali e internazionali, imprese innovative e soggetti intermedi si confrontano su un tema specifico, portando la propria esperienza, le proprie idee e proposte, finalizzate alla condivisione di attività in corso, all’avvio di nuove collaborazioni e alla nascita di partnership tra i partecipanti. L'evento è riservato agli operatori professionali: imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. La partecipazione è gratuita previa registrazione. PROGRAMMA GENERALE: https://www.smau.it/marche/tutti-gli-eventi

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON ISCRIZIONE SU EVENBRITE: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-smau-marche-2021-200819274857