Fano: Inchiesta no vax, anche un fanese tra gli indagati: sequestrati computer e telefono

16/11/2021 - Esortavano all’utilizzo di armi, bastoni, bottiglie molotov e acido contro le forze dell’ordine. E poi usavano parole come ‘impiccagioni’ e ‘gambizzazioni’. Sono questi i toni emersi dalle indagini, compiute per settimane, sul gruppo Telegram ‘Basta dittatura’, divenuto il covo di no vax e no green pass. Uno spazio libero, e di libero scambio. Così libero, però, da sfociare per colpa di alcuni sull’istigazione alla violenza, ad azioni sovversive che rievocano – testualmente – la Marcia su Roma. Al punto da far aprire un’indagine. E ora ci sono i ‘nomi’. Diciotto le persone indagate. Tra cui un fanese.

Si tratta di un 55enne dipendente dell’azienda ospedaliera Marche Nord, che pare sia stato da tempo destinato a un’altra mansione. Su indicazione della magistratura di Torino, polizia postale e Digos hanno effettuato una perquisizione anche in casa sua, sequestrandogli computer e smartphone. Da quanto è dato sapere, l’uomo – incensurato, in servizio all’ospedale Santa Croce - avrebbe comunque un ruolo più marginale, e il tutto si ‘limiterebbe’ a una terminologia fomentatrice di odio.



L’inchiesta ha toccato sedici città. Oltre Fano, i riflettori sono stati puntati anche su Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino e Varese. È da qui che, sul social, gli indagati hanno pubblicato contenuti considerati gravi. Nel frattempo il canale ‘Basta dittatura’ era già stato sequestrato, e poi chiuso da Telegram stesso. Lasciando senza ‘casa’ oltre 40mila utenti.



La chat era divenuta il polo organizzativo di manifestazioni potenzialmente violente contro vaccini anti-Covid e green pass. Una vera e propria istigazione quotidiana a compiere gravi illeciti anche contro lo stesso premier Mario Draghi, ma anche verso chi – da tempo – in prima linea per raccontare o, meglio ancora, risolvere la piaga del virus: medici, giornalisti, scienziati e non solo. Tutti considerati come ‘venduti’ o ‘asserviti’. Tra le altre cose anche la promozione di blocchi ferroviari e autostradali. Molte delle persone indagate risultavano già note alle forze dell’ordine.



