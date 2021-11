Civitanova: Il Doppiatore Marchigiano a Civitanova

3' di lettura

15/11/2021 - Il doppiatore marchigiano è il nome d’arte attribuito ad Alberto Barabucci e Riccardo Lombardelli, due ragazzi di Tolentino che, sono riusciti a trasformare una loro passione in comicità e divertimento per il pubblico.

Il 24 Novembre, si esibiranno al Teatro Rossini di Civitanova alle ore 21.15 e, per questo spettacolo come non mai, ci stanno dedicando anima e cuore in quanto si esibiranno in un teatro importante, riferendoci che c’è una grande preparazione e una grande dedizione ma sicuri, del traguardo che andranno a mirare. Principalmente, le performance dei ragazzi le vediamo proiettate nel mondo dei social network a differenza di quella a cui assisteremo al Teatro Rossini e, per questo decidiamo di intervistarli per conoscerli meglio e per conoscere le loro senzazioni riguardo la prossima esibizione dal vivo, enfatizzate dalla situazione pandemica che abbiamo attraversato.

“Ciò a cui assisterete sarà improvvisazione affiancata da video, non siamo doppiatori di professione; Alberto è contabile ed io (Riccardo), sono un agente di commercio. Ci conosciamo dal primo anno di asilo, 35 anni per la precisione. Ai tempi delle superiori, già facevano doppiaggi per divertimento ma poi, Alberto ed alcuni nostri amici hanno avuto l’idea nel 2018 di aprire una pagina Facebook e caricarci i video che facevamo. Siamo quindi stati rapiti dalla piattaforma, in un mese ci siamo trovati con 20.000 followers che ci chiedevano di caricare i nostri contenuti; tutto il nostro successo è stato molto inaspettato, in genere ci muoviamo in base alle richieste del pubblico. Ad oggi, siamo conosciuti in tutta italia anche se indirizzati verso il pubblico marchigiano e nonostante ciò non abbiamo mai utilizzato stili comunicativi propri di influencer ma ci siamo sempre mantenuti molto informali puntando principalmente al nostro divertimento che, per fortuna è condiviso. Nel periodo di quarantena causato dalla pandemia da Sars-Covid19, molti nostri fans ci scrivevano ringraziando i video pubblicati che, per molti fungevano da antidepressivo così, anche in quel periodo ci siamo adoperati ancor di più alla creazione di contenuti anche se con alcune difficoltà data la distanza. Il ruolo del doppiatore marchigiano è complementare tra noi, Alberto si occupa della parte autoriale, regia e montaggio mentre io sono la voce di tutti i video.” “Per quanto riguarda l’esibizione dal vivo, per noi è un grande traguardo che è ovviamente incorniciato da emozione, ansia ed adrenalina. Ci teniamo moltissimo a far divertire il pubblico e noi stessi infatti, la nostra peculiarità è di plasmarci in base alla città dove ci troviamo facendo doppiaggi live e proiettando video di personaggi caratteristici. I contenuti che troverete al nostro evento, sono unici ed è gia da tempo che ci stiamo lavorando. Invitiamo i lettori ed i cittadini al nostro spettacolo, sicuri che un sorriso riusciremo a strapparlo”.

I biglietti per l’evento che si terrà Mercoledì 24 Novembre 2021 al Teatro Rossini di Civitanova Marche, sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com