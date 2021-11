Ancona: ChocoMarche torna in presenza e on-line ad addolcire la città di Ancona

4' di lettura

16/11/2021 - Piazza Cavour, il 19-20-21 novembre, torna l'iniziativa di Confartigianato Imprese AN-PU. Protagonisti della XX edizione dell'iniziativa i produttori e marchigiani e i sapori della nostra regione

È un assaggio di normalità ancora più dolce del solito quello offerto dal ritorno, dopo la pausa dovuta al covid dell'iniziativa ChocoMarche. Torna venerdi 19 (inaugurazione ore 11), sabato 20 e domenica 21 novembre l'appuntamento con i mastro cioccolatieri fortemente voluto dagli organizzatori di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro Urbino, dagli artigiani, ma soprattutto dal pubblico, particolarmente affezionato al fortunato evento giunto alla sua ventesima edizione.

La manifestazione 2021 si svolgerà con una ritrovata fiducia del ritorno ad una situazione pre pandemica, ma anche con la consapevolezza di non aver superato la crisi. Un fattore che ha portato gli organizzatori alla scelta di abbandonare la tradizionale tensostruttura di piazza Pertini, in favore delle “casette” di Piazza Cavour, che saranno poi occupate dal mercatino di Natale, messe a disposizione dal comune di Ancona.

CHOCOMARCHE 2021

Si giocherà in casa la prossima edizione di ChocoMarche. Dei 12 espositori che parteciperanno all'iniziativa ben 11 sono chef, mastri cioccolatai o pasticceri delle Marche (più lo storico ospite sardo Antica Barbagia). Un programa ricco di eventi quello illustrato in conferenza dal Responsabile del Comitato territoriale Confartigianato Ancona, Luca Casagrade. Tutti i partecipanti proporranno per l'occasione una creazione ideata per celebrare una caratteristica delle Marche o un suo sapore. Si potranno quindi assaggiare cioccolatini all'olio d'oliva marchigiano, alla moretta e alle visciole, o i “cupola” con cui la pasticceria Picchio omaggerà la sua città Loreto. Decisamente anconetana la proposta della Pastry Chef Sara Accoroni, campionessa mondiale di pasticceria MDAS 2016, che rielabora i sapori della sua infanzia in “pa cu l'ojo”, una creazione di pane, olio, cacao e gelato al cioccolato fondente.

Non solo stand, ma anche tanti appuntamento per l'approfondimento e lo show coocking. Gli eventi potranno essere seguiti esclusivamente online sulle pagine Facebook di Confartigianato, ChocoMarche e La Via Maestra, dato il perdurare della pandemia e la necessità di offrire una manifestazione in piena sicurezza.

Anche le scuole parteciperanno nelle mattine di venerdì e sabato. Le classi della scuola delle Grazie verranno ospitati negli stando dove scopriranno interessanti informazioni sulla storia del cioccolato, la sua lavorazione e le sue caratteristiche nutrizionali.

LE DICHIARAZIONI

«C'è tanta voglia di Choco Marche, di tornare alle nostre passioni- spiega Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato imprese Ancona Pesaro Urbino -Parliamo di eccellenze, artigiani del territorio di altissima qualità. A causa della pandemia abbiamo dovuto rinunciato a piazza Pertini. Ma l'abbiamo voluta fare comunque ed è stata pensata con grande intelligenza dai nostri organizzatori. Sarà una edizione di ChocoMarche nuova ed Innovativa».

«Un appuntamento che non volevamo perdere. Le imprese non possono più stare ferme- ribadisce il presidente di Confartiginto Imprese Ancona-Pesaro Urbino Graziano Sabbatini - Un ringraziamento sentito al. Comune di Ancona per aver reso possibile usare le. Strutture in piazza Cavour».

Collegata alla conferenza di presentazione che si è tenuta nella sede di Confartigianato anche la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli: «ChocoMarche è la prima vetrina del periodo natalizio. La prudenza che dovremmo mantenere tutti, ma riusciremo ad avere una maggiore normalità». In collegamento anche l'Assessore Regionale e Vicepresidente Mirco Carloni: «Ci fa piacere come Regione essere partner dei nostri artigiani e produttori di cioccolata. Alcune delle linee strategiche che seguono la Legge Regionale sull'Artigianato prevedono misure economiche di sostengono ad imprese di Eccellenza, per poter crescere, specializzarsi, fare ricerca e innovazione».

IL PROGRAMMA

Venerdì 19 Novembre 2021

Live con le Eccellenze

15.00 / 16.00 In diretta con i Cioccolatieri alla scoperta delle loro creazioni

16.00 / 17.00 Show Cooking

Ospite lo Chef Claudio Api del Ristorante Arnia del Cuciniere di Falconara Marittima

18.00 / 19.00 Dalla Fava al Bar!

In collaborazione con il Maître Chocolatier Davide Marcantognini della Marcantognini I Colori del

Cioccolato di Mondavio

Sabato 20 Novembre 2021

Live con le Eccellenze

15.00 / 16.00 In diretta con i Cioccolatieri alla scoperta delle loro creazioni

16.00 / 17.00 Show Cooking Ospite lo Chef Marco Cupido della DegOsteria di Ancona

18.00 / 19.00 SuperFood & Territorio

In collaborazione con il Maître Chocolatier Luigi Lo Scalzo della Cioccolateria Dolce Vita di Jesi

Domenica 21 Novembre 2021

10.30 / 11.30 Le Spalmabili

In collaborazione con con il Maestro Cioccolatiere Riccardo Pelagagge di Pierre Dolce al Cuore di Santa Maria Nuova e lo Chef Claudio Api del Ristorante Arnia del Cuciniere di Falconara Marittima

16.00 / 17.00 Show Cooking

Ospite la Pastry Chef Sara Accorroni Campionessa mondiale di Pasticceria al MDAS 2016

18.00 / 19.00 Cioccolata, tra creatività ed arte

In collaborazione con Stefan Krueger

Pastry and Chocolate Chef