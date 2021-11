Turismo, Positivi i dati della stagione turistica, ora sostegno alle imprese per salvare l'inverno e nuovi investimenti per stagione 2022

1' di lettura

14/11/2021 - Inside Marche Live, l'associazione dei tour operator incoming delle Marche, commenta positivamente i dati della stagione turistica presentati in conferenza stampa dalla Regione Marche.

"Sicuramente siamo contenti di come sia andata la stagione estiva, che ha permesso di recuperare un pò delle ingenti perdite subite dalla pandemia - sostiene Federico Scaramucci, presidente dell'associazione - La nostra regione è risultata molto attrattiva, ed anche una novità nel panorama nazionale, perchè considerata un luogo ancora autentico rispetto ad altre destinazioni dove è presente un turismo di massa.

La situazione del turismo organizzato è tuttavia ancora molto difficile, perchè c'è grande incertezza da parte di gruppi organizzati, ci sono pochi corridoi turistici aperti, e le prospettive non ci fanno dormire sonni tranquilli.

E' il momento per dare un sostegno alle imprese per salvare l'inverno e di programmare nuovi investimenti per la stagione 2022.

Le prospettive indicate dalla Regione, ovvero proseguire con gli spot con Mancini, avviare l'Agenzia regionale del turismo e implementare i voli da Ancona è positivo e chiediamo di proseguire il confronto con gli operatori in particolare sui nuovi progetti legati alla piattaforma digitale che può essere di grande aiuto per il nostro settore.

Il turismo internazionale è il nostro obiettivo principale, e su questo stiamo già lavorando per la stagione 2022 per promuovere la destinazione Marche nelle prossime fiere, workshop e occasioni di promocommercializzazione.