Priorità alla Scuola: “Attese tradite, la Regione è impreparata ad applicare i nuovi protocolli"

13/11/2021 - Primi problemi nell'applicazione dei nuovi protocolli.

Lunedì 8 novembre è entrato in vigore il nuovo Protocollo scolastico Covid, a firma del gruppo di lavoro di Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, IIS e Regioni. La scorsa settimana Priorità alla Scuola (PaS) aveva espresso la sua soddisfazione per le novità introdotte, ma aveva avvisato: i meccanismi che riducono le eventualità e la durata delle quarantene dipendono dalla tempestività delle analisi, i tamponi devono essere perciò subito prenotabili, eseguiti e refertati, le ASL pronte a far fronte alle richieste. Al quarto giorno di applicazione del nuovo Protocollo, è evidente che l’Assessorato alla Sanità della Regione Marche si è fatto trovare impreparato ai nuovi impegni. Sulla base della segnalazione di docenti e genitori di PaS Marche si riscontrano problemi a Urbino, Pesaro, Recanati, Ancona, Sirolo. All'Itis di Urbino la dirigente ha disposto la quarantena, lunedì pomeriggio, per un caso positivo poi più nulla: nessuna comunicazione dall'Asur. E sono già passati tre giorni. In una scuola di Pesaro, rivelato un caso positivo venerdì, le famiglie ricevono comunicazione dall'Asur il lunedì successivo alle 22:00, la Dirigente comunque stabilisce la Dad da martedì per tutta la classe.

Occorrerebbe fare luce sul caso di Recanati dove la scuola materna Mariele Ventre Istituto comprensivo Gigli è in quarantena, su comunicazione dell'Asur ma senza altre informazioni della scuola, per dodici giorni (fino a lunedì 22), pare a causa di contagi tra il personale collaboratori scolastici. Alle Maggini di Ancona per due casi, una classe è in quarantena da oggi senza nessuna comunicazione dall'Asur. All'Istituto Comprensivo Camerano G. Paolo II di Sirolo una classe alla primaria ed una alla secondaria sono in quarantena preventiva da domenica su comunicazione della dirigente (per casi positivi da tamponi rapidi), la lettera dell'Asur è arrivata ieri con vecchio protocollo (tampone dopo 10 giorni per alunni e adulti non vaccinati), i certificati di quarantena sono arrivati oggi.

Da mesi PaS Marche chiede un appuntamento con la Giunta della Regione Marche per discutere del superamento del vecchio Protocollo e degli strumenti necessari per evitare quarantene e didattica a distanza a studentesse e studenti di tutte le età (capacità di eseguire e refertare rapidamente la mole di tamponi necessari, utilizzo di tamponi rapidi, utilizzo di tamponi salivari). Alla luce di quanto accadrà nei prossimi sette giorni, Priorità alla scuola Marche si riserva di indire un grande presidio sotto la Regione, sia in caso di mancata risposta alla richiesta di incontro, sia qualora dall’incontro, ma soprattutto dai fatti, non dovessero arrivare risposte concrete. Registriamo infine che non appena l’emergenza si è attenuata, appena è possibile, finalmente, pensare davvero a un post-epidemia, per la Scuola e per la società intera, la retorica del potenziamento dei servizi sanitari è tornata nel cassetto. Ci si sta affrettando a smantellare strutture, personale e materiali vengono di nuovo ridotti a uno stretto indispensabile utile solo per far tornare i conti di bilanci che seguono logiche economiche incompatibili non solo con l’emergenza ma con la vocazione stessa della Sanità pubblica: prevenire e curare. Sappiamo bene che non è un problema solo delle Marche: per questo Priorità alla Scuola si riserva di indire nuove mobilitazioni nazionali, perché protocolli finalmente unitari e nazionali siano applicati uniformemente in tutta Italia.