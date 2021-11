Jesi: anteprima di "Non amarmi" al Multiplex, tanti applausi per il regista Marco Cercaci

1' di lettura

14/11/2021 - Cinema pieno, tanti applausi, pubblico entusiasta. L’anteprima nazionale di Non Amarmi, il film del regista jesino Marco Cercaci, che è stato presentato ieri sera e sarà replicato questa sera alle 21 al Multiplex Giometti di Jesi, è stata un successo.

Centinaia i biglietti venduti, ospiti di prestigio, istituzioni partecipi a cominciare dai sindaci di Jesi, Massimo Bacci, Falconara, Stefania Signorini, Filottrano, Lauretta Giulioni, i tre territori, oltre ad Ancona, che spiccano per la bellezza dei loro paesaggi, degli scorci panoramici e delle loro dimore storiche nella pellicola di Marco Cercaci. Massimiliano Giometti, titolare di 12 multisale tra Marche, Romagna e Toscana, ha fatto gli onori di casa.

«E’ bellissimo tornare a vedere le sale piene di persone entusiaste – ha detto Massimiliano Giometti – ed ho sposato con convinzione il progetto di proiettare nei miei multiplex un film molto interessante e totalmente marchigiano, dal regista, agli attori, alle location, ai produttori.

La scena dei bombardieri americani che sganciano le loro bombe su Ancona e sul porto ma anche la storia d’amore, di violenza e di tradimento che si dipana durante le varie sequenze hanno rapito gli spettatori che alla fine hanno tributato un lungo applauso a Marco Cercaci e Vanina Marini, attrice protagonista, che hanno risposto ad alcune domande giunte dalla platea.

In sala anche i produttori Giorgio Moreschi, Kenturio, Subway Lab di Jesi.

Cercaci ha sottolineato come abbia già in mente un altro film, con l’obiettivo principale di promuovere il territorio della provincia e della regione Marche.