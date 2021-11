Camerino: Apre il primo tratto della Pedemontana: Matelica e Fabriano mai così vicine

1' di lettura

13/11/2021 - Mercoledì 17 novembre inaugurazione del primo tratto della Pedemontana delle Marche, da Fabriano a Matelica.

La società Quadrilatero ha comunicato che nella mattinata di mercoledì 17 novembre si procederà all’apertura al traffico della Pedemontana del tratto Fabriano-Matelica (SS 256/var. Muccese), compatibilmente con le condizioni meteorologiche che consentiranno di terminare gli ultimi lavori.



Per il momento il tratto terminerà a Matelica nella zona industriale, nei pressi dell’Isola Ecologica. In questa zona verrà modificata la viabilità, per consentire una migliore circolazione stradale, legata ai prossimi flussi di traffico, stabilendo un sistema di sensi unici, come concordato con Anas.



Sempre nella zona industriale sarà completato il rifacimento del nuovo manto stradale d’asfalto. Successivamente sarà completato il tratto che condurrà fino alla zona di Collepere, con una uscita in quest’ultimo punto e con un’altra intermedia in località Terricoli.

