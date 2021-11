Loreto: incidente stradale in A14

1' di lettura

08/11/2021 - Sinistro tra due auto e un autocarro appena dopo l'ingresso Loreto-Porto Recanati in direzione Civitanova.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6.30 circa sulla A14, dopo l'ingresso autostradale di Loreto in direzione Civitanova Marche, nel Comune di Loreto, per un incidente stradale tra due autovetture e un autocarro. La squadra di Osimo, intervenuta con un'autobotte, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre una persona dal mezzo, che è stata successivamente trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso di Torrette di Ancona, e ha poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento.



L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa 45 minuti. Sul posto anche la Polizia Autostradale.