Jesi: Scherma: Sofia Giordani del Club jesino si aggiudica la prima prova nazionale in Abruzzo

08/11/2021 - Un grandissimo risultato per la Scherma marchigiana nel weekend di gare a Montesilvano dal 5 al 7 novembre. Ottimo anche l'ottavo posto di Francesco Cercaci.

Si è tenuta presso il Pala Dean Martin di Montesilvano, dal 5 ottobre al 7 novembre, la prima prova Nazionale per le armi di Fioretto e Sciabola della categoria Cadetti.

Il weekend abruzzese è stato chiuso dalle prove di Fioretto femminile che ha visto Sofia Giordani, del Club Scherma Jesi, conquistare un podio strepitoso imponendosi su Matilde Molinari, del Comini Padova. Una cavalcata irresistibile, di fronte a 153 partecipanti da tutta Italia, in cui la fiorettista marchigiana ha vinto tutte le fasi dei gironi di qualificazione fino alla finale conquistata per 15 a 13.

Nella giornata di sabato era già andata in scena la competizione di Fioretto maschile con la partecipazione di ben 214 atleti under 17. Un lusinghiero ottavo posto è stato il miglior piazzamento tra atleti marchigiani in gara, ottenuto da Francesco Cercaci del Club Scherma Jesi.

Sofia Giordani A 15 anni ha già in carnet due prestigiosi trofei internazionali a Valencia e a Parigi e ha conquistato quattro volte consecutive il titolo di Campionessa italiana di fioretto.