Coronavirus Marche: quasi 1000 nuovi casi in una settimana, ma l'anno scorso erano 3.500

08/11/2021 - Questa settimana nelle Marche sono stati tracciati 995 nuovi positivi, contro 441 guariti. Il numero degli attualmente positivi quindi è salito a 2802. I ricoveri ordinari sono 70 a cui si aggiungono 24 ricoveri in terapia intensiva. Hanno perso la vita otto persone.

Tutti questi parametri sono peggiori rispetto a 7 giorni fa (ad eccezione dei decessi che sono costanti), ma sono decisamente migliori dei dati del 2020.



Rispetto ad un anno fa il numero dei nuovi casi è meno di un terzo, gli attualmente positivi sono meno della metà, i ricoveri sono meno di un quinto dello scorso anno e il numero dei ricoverati è più basso anche in proporzione al numero dei casi positivi. I ricoveri in terapia intensiva sono la metà di quelli della stessa settimana del 2020. Anche i decessi sono poco più di un terzo di quelli dell'anno scorso.

In numeri assoluti quindi la pandemia non desta preoccupazione. Quello che preoccupa è il trend in crescita, una crescita che in realtà non è veloce come quello a cui eravamo abituati, ma che non possiamo trascurare tanto più che siamo solo all'inizio dell'inverno. L'anno scorso per frenare la pandemia è stato necessario introdurre le zone colorate, il coprifuoco e tanti, tanti disagi per i cittadini. Quest'anno invece oltre a queste abbiamo altre armi a disposizione: la terza dose per tutti e la vaccinazione anche per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, una stretta sull'uso del greenpass che potrebbe portare ad ulteriori limitazioni per chi non lo ha o diminurne la durata per coloro che lo ottengono con il tampone.



Di certo se anche quel 10% di cittadini marchigiani che pur potendosi vaccinare non hanno voluto immunizzarsi si vaccinasse sarebbe un argine in più alla diffusione del virus.

Vediamo, come ogni settimana, i dati nei dettagli.

Le province

Tutte le province presentano dati in crescita, in particolare la provincia di Pesaro e Urbino ha avuto quasi il doppio dei casi della settimana precedente.

Abitanti vaccinati % vaccinati nuovi

casi casi settimanali

ogni 100.000 abitnati Ancona 465.511 348.642 75 287 52 Ascoli 203.936 144.745 71 117 57 Fermo 172.770 117.813 68 148 86 Pesaro 354.139 241.535 68 287 81 Macerata 310.862 195.289 63 139 45

Nella tabella il dettaglio dei casi e, al netto delle fluttuazioni statistiche, la correlazione inversa tra il numero dei vaccinati e quello dei nuovi casi.



Negli ospedali

Il numero dei casi attivi (gli attualmente positivi) è passato da 2.256 a 2.802 in sette giorni. L'anno scorso i casi erano più di 7.000. I ricoveri ordinari sono 70 (erano 54 sette giorni fa), un quarto rispetto ai 284 dell'anno scorso. Passano da 18 a 24 i ricoveri in terapia intensiva. Erano 50 un anno fa.



I decessi

Questa settimana hanno perso la vita 8 marchigiani, lo stesso numero della settimana precedente. Un anno fa le vittime furono 21.

I vaccini

I marchigiani vaccinati sono quasi il 77% del totale della popolazione. Ma crollano le prime dosi somministrate. Questa settimana sono state appena 2.262, erano 3.361 la settimana scorsa, 5.000 quella precedente e 10.000 un mese fa.

