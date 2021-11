L’impegno di Avis Marche e delle scuole nel progetto nazionale Best Choice

2' di lettura

08/11/2021 - “Avis Marche e le scuole del progetto Best Choice: un incontro che guarda al futuro”.

S’intitola così l’evento on line in programma martedì 9 novembre, dalle ore 10,30 alle 12,30, in diretta sulla pagina fb di Avis Marche. L’iniziativa, promossa dall’associazione, vuole offrire un momento pubblico conclusivo, sul piano regionale, all’esperienza di Best Choice, progetto nazionale rivolto ai giovani delle scuole superiori per formarli e informarli sulle buone pratiche da adottare per seguire corretti stili di vita: rappresentanti dell’Avis regionale – tra cui il presidente Daniele Ragnetti, la vice Maria Gianuario, responsabile del progetto, e il past president Massimo Lauri, oggi consigliere nazionale - si ritroveranno on line con docenti e studenti degli istituti marchigiani coinvolti, per ripercorrere le tappe del progetto, condividere i risultati raggiunti, e partendo da essi gettare le basi per nuove future collaborazioni tra Avis, con la sua rete associativa, mondo della scuola e altre associazioni. Alle attività realizzate infatti hanno collaborato anche Aido e Admo Marche. Nell’evento on line, guidati dalla conduttrice Daniza Marziali di Envision Magazine, gli interventi dei diversi ospiti si alterneranno alla proiezione di brevi video con le voci dei protagonisti dalle scuole coinvolte.

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione regionale Terzo settore, il progetto Best Choice, durato quasi 2 anni, ha coinvolto 12 Avis regionali, tra cui Avis Marche, che l’ha promosso in regione registrando l’adesione di 7 istituti scolastici (il Liceo Classico Linguistico “G.Leopardi” di Macerata, l’IIS “L.Donati” di Fossombrone, il Liceo Artistico “E. Mannucci” di Jesi, l’IIS “Bramante” di Macerata, l’IIS “Orsini – Licini” di Ascoli Piceno, l’IIS “Fazzini-Mercantini” di Grottammare e il Liceo Artistico “Preziotti-Licini” Fermo), che hanno poi concorso a un contest nazionale ideando una campagna di comunicazione – dai giovani per i giovani – con l’obiettivo di promuovere stili di vita corretti e disincentivare comportamenti a rischio per la salute, come l’abuso di alcol, il consumo di tabacco, l’utilizzo di sostanze stupefacenti, comportamenti sessuali rischiosi, un’alimentazione scorretta, la sedentarietà, bullismo e cyberbullismo, ecc.

Le difficoltà connesse alla pandemia non hanno fermato l'impegno degli studenti, e anche le scuole marchigiane hanno sviluppato e presentato i propri elaborati creativi, poi valutati da una giuria tecnica e da una giuria popolare, e nella graduatoria finale del contest hanno ottenuto ottimi risultati, che saranno nuovamente evidenziati in occasione dell’evento on line di martedì prossimo.

In allegato la locandina.