Covid: 157 nuovi contagi. Superata la soglia limite delle terapie intensive, le Marche rischiano la zona gialla

La Regione MArche ha infatti superato due dei tre indicatori che vengono presi in considerazione per il passaggio di zona gialla. A Fronte di un'incidenza appena superiore alla soglia di rischio (50,2 casi ogni 100.000 abitanti) è già oltre l'occupazione delle terapie intensive (11%) ma i reparti ordinari ancora reggono, sono al 6,1 %. E' quest'ultimo parametro che ancora scongiura il ritorno alle restrizioni tra cui l'uso delle mascherine obbligatorie all'aperto e il limite di quattro commensali al tavolo al ristorante.



Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.610 tamponi: 2089 nel percorso diagnostico (di cui 1118 tamponi antigenici) e 1.521 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 157 (25 nella provincia di Ascoli Piceno, 40 nella provincia di Pesaro-Urbino, 25 nella provincia di Macerata, 45 nella provincia di Ancona, 19 nella provincia di Fermo e 3 fuori regione).

Sono 88 (+3) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 23 (=) in terapia intensiva. Nelle ultime non si sono verificati decessi. Non è possibile sapere se ricoveri e vittime siano vaccinate o meno in quanto la Regione, nonostante le molteplici richieste, non fornisce questo dettaglio. Sono 3.114 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.

