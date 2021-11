Volley: Regional Day femminile, ecco le 18 convocate del selezionatore Gambelli

1' di lettura

04/11/2021 - Il selezionatore femminile della Fipav Marche Stefano Gambelli ha sciolto le riserve circa le 18 convocate per il Regional Day che si terrà domenica 7 novembre con inizio alle ore 16.00 e termine alle 18.30 circa, presso il Palasport Flavio Brasili, Via Cingolani-Collemarino.

All'appuntamento presenzierà il Ct Azzurro Pasquale D'Aniello, la Prof. ssa Daniela di Domenico e la Prof.ssa Roberta Maioli.



Queste le atlete :Lucia Calzolari (Pol. Bottega); Lavinia De Angelis, Elisa Perugini ( Virtus fano- Snoopy Volley); Giada Contini, Ludovica Moglie (Tris Volley); Rebecca Tabarelli, Agnese Pepa, Alice Giusberti, Angelica Rogari (Pieralisi Jesi); Angelica Nazziconi (asd Circolo Volley); Alice Amurri (Offida Volley); Sharon Traini, Maria Giannelli (Athena Volley); Valentina Di Buonnato, Sofia Raffaelli (Riviera Samb Volley); Martina Braia (Blu Volley Pesaro); Giorgia Luciani (Hr Volley Macerata); Karina Smolechenko (Pagliare Volley).

Le atlete dovranno essere accompagnate dall’allenatore; all’ingresso sarà misurata la temperatura e sarà controllato il possesso di GREEN PASS o tampone effettuato nelle 24 ore precedenti.



L'ingresso all'impianto è contingentato pertanto per accedere è necessaria la prenotazione inviando una mail a comunicazione.marche@ federvolley.it entro e non oltre sabato 5 novembre alle ore 18.00.

Al raggiungimento dei posti previsti, non sarà più possibile accedere.