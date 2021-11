Volley: CQR Femminile, due appuntamenti in preparazione del Regional Day

2' di lettura

04/11/2021 - Domenica 31 ottobre e martedì 2 novembre si sono svolti due incontri del CQR Femminile in preparazione al Regional Day Femminile che si terrà domenica 7 novembre. Presenti il Presidente della Fipav MArche Fabio Frachini, il Consigliere Regionale Maurizio Medico, il Dt Adriano Di Pinto e ed il selezionatore Stefano Gambelli.

Il primo appuntamento ha coinvolto le società appartenenti ai CT Macerata ed Ascoli Piceno- Femo, queste le convocate: Angelica Nazziconi, Alice Amurri, Silvia D'Angelo, Alida Nespica, Karina Smolechenko, Gloria Valente Pietrosanto, Flavia Mastrilli, Federica Scagnoli, Chiara Sabatucci, Alessia Gaspari, Sharon Traini, Alice De Dominicis, Maria Giannelli, Valentina Di Buonnato, Sofia Raffaelli, Maria Piccotti, Sara Vecchiò.



Il secondo invece, ha interessato le società dei Comitati Ancona e Pesaro- Urbino. Le atlete che hanno partecipato sono: Martina Braia, Lucia Calzolari, Greta Filippetti, Giada Graciotti, Lavinia De Angelis, Elisa Perugini, Annachiara Gianfelici, Rebecca Gagliardi, Claudia Domesi, Swami Piersimoni, Giada Contini, Melissa Croitoru, Ludovica Moglie, Isabella Orsini, Sara Pigliapochi, Agnese Pepa, Alice Usberti, Angelica Rogari, Glenda Girini, Rebecca Tarabelli, Laura Beleghi, Giulia Massaccesi.



Il selezionatore Stefano Gambelli commenta così i due allenamenti " Questi primi due appuntamenti del CQR hanno visto coinvolte 40 ragazze nate nel 2007 e 2006 con un duplice obiettivo: da un lato vedere e percepire l'attività in regione dopo le due stagioni complesse che tutti abbiamo vissuto, lasciando un segnale verso la speranza di una piena ripartenza delle attività nel rispetto massimo delle normative attuali. Dall'altro lato abbiamo voluto creare momenti di confronto tra tecnici del CQR e CQT, nonché con allenatori del territorio, condividendo l'idea che solo con un costante confronto ed uno scambio di esperienze si ha la possibilità di crescere e di mettersi in gioco.

Questi due appuntamenti sfoceranno nel terzo allenamento con il CQN il giorno 7 novembre 2021 che vedrà coinvolte alcune delle ragazze che si sono confrontate in queste due giornate.

Sono stati, a mio parere, due momenti molto istruttivi che hanno fornito un ottimo spunto per capire dove migliore e come coinvolgere appieno gli allenatori al fine di offrire alle ragazze esperienze di crescita e confronto sempre migliori."