Pesaro: Aggressione al pronto soccorso, 20enne dà in escandescenze: domani protesta degli operatori sanitari

1' di lettura

04/11/2021 - Si sono vissuti momenti di paura mercoledì sera al pronto soccorso di Pesaro. Un giovane ha dato in escandescenze aggredendo gli infermieri.

Erano circa le 20 quando un 20enne si è presentato al pronto soccorso di Pesaro, per poi, dopo poco, aggredire diversi operatori sanitari. Un gesto che ha sorpreso i presenti insultati e presi a pugni.



L'aggressione ha coinvolto cinque infermieri prima che sul posto arrivasse la polizia.



Una situazione insostenibile, come dichiara Umberto Gnudi, primario del Pronto Soccorso di Pesaro che annuncia: "Domani, 05/11/2021, alle h 10:00, per un minuto gli operatori sanitari del Pronto Soccorso di Marche Nord incroceranno le braccia per protestare contro l’ennesimo episodio di violenza avvenuto al Pronto soccorso di Pesaro ieri sera e contro l’insostenibile situazione in cui versano tutti i PS italiani, che rischia di mettere in ginocchio l’intero SSN".

L'ennesimo episodio di aggressione rende più che mai necessario un posto di vigilanza fisso, ma, commenta Gnudi "Per avere un posto di polizia fisso interno al pronto soccorso sono necessari criteri definiti da una legge nazionale (numero di accessi, conformazione logistica…) che né il pronto soccorso di Pesaro né quello di Fano possiedono".



Per fortuna in questi casi "Abbiamo una linea diretta con le forze dell’ordine che intervengono sempre molto tempestivamente", conclude il primario.

Vuoi ricevere le notizie più importanti di Vivere Pesaro in tempo reale su WhatsApp o Telegram?

Per WhatsApp aggiungi il numero 371.4439462 alla tua rubrica ed inviaci un messaggio (es.: ok notizie).

Per Telegram vai su https://t.me/viverepesaro e clicca su "unisciti"