Doppio appuntamento con Stefano Bonaccini ad Ascoli e Fabriano. Il presidente dell’Emilia Romagna torna nelle Marche per presentare il suo libro

04/11/2021 - Dopo il successo riscontrato a Recanati e Ancona, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini torna a far tappa nelle Marche venerdì 5 novembre per la presentazione del suo libro “Il Paese che vogliamo”.

Un doppio appuntamento che lo vedrà impegnato prima ad Ascoli, alle ore 18 a Palazzo dei Capitani, e poi a Fabriano, alle ore 21 alla Sala Ubaldi, presso il complesso scolastico Morea-Vivarelli.

A dialogare con Bonaccini saranno due giornalisti d’eccezione: Gloria Caioni, direttore responsabile di Vera Tv, ad Ascoli, e Andrea Brusa, caporedattore del Resto del Carlino Marche, a Fabriano.

Idee che si materializzano, nuovi progetti, sogni da realizzare. Investimenti per un presente e un futuro da protagonisti. Ricette per un Paese in cerca di riscatto. Tutto questo al centro del libro scritto dal presidente Bonaccini sul futuro dell’Italia, certo, ma anche sulle prospettive di rilancio e i nuovi orizzonti del centrosinistra.

In allegato le locandine.