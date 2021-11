Approvato Decreto Infrastrutture, fondi anche ai comuni marchigiani grazie a emendamento a firma Terzoni (M5S)

2' di lettura

04/11/2021 - "Marche e Umbria in difficoltà sono diventate regioni in transizione per la UE, serve evitare declino".

Grazie a un emendamento al Decreto legge "Infrastrutture" a firma Terzoni accolto dal governo nei giorni scorsi anche i comuni sotto i 30 mila abitanti di Marche e Umbria potranno avere fondi statali dedicati alla progettazione di opere pubbliche.

“Spesso gli enti locali hanno difficoltà ad accedere ai fondi nazionali per le infrastrutture non avendo progetti immediatamente cantierabili in quanto non riescono in autonomia a garantire elaborati progettuali coerenti con i bandi. Il Governo ha quindi previsto,all’articolo 12, un fondo dedicato ai comuni, comprendendo inizialmente solo quelli del sud. Ora grazie all'emendamento approvato rientreranno anche i comuni di Umbria e Marche” Così in una nota la Deputata Marchigiana del M5S Patrizia Terzoni.

"Umbria e Marche sono rientrate nella categoria di regioni "in transizione" per le politiche comunitarie a causa di un repentino e rilevante declino nei dati macro-economici e sociali, scontando sia le problematiche connesse al sisma 2016 sia le criticità insite nel proprio sistema produttivo.

Per questo bisogna prevedere azioni volte ad interrompere questo progressivo declino supportando anche i comuni di questi territori nell'attività di progettazione delle opere infrastrutturali. Il Parlamento in precedenza ha anche approvato un ordine del giorno che ho proposto affinché in ogni provvedimento sia garantita la giusta attenzione alle due regioni. Questo emendamento segue questa prima azione di sensibilizzazione nei confronti del Governo. Continuerò insieme ai miei colleghi a pressare l'esecutivo affinché anche nelle prossime iniziative legislative vi sia un tangibile supporto agli enti locali, al tessuto sociale e all'economia delle due regioni' dichiara Patrizia Terzoni.

Il testo integrale dell’articolo 12 modificato è al seguente link:

https://www.senato.it/leg/18/ BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ ebook/54526.pdf