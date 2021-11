Le Marche protagoniste a Dubai per l’innovazione nella logistica con l’impresa Axilog

2' di lettura

02/11/2021 - Le Marche protagoniste a Dubai per le soluzioni innovative nel settore della logistica. La Camera di commercio di Dubai ha selezionato l’impresa marchigiana Axilog per partecipare all’evento EXPO Live dedicato al “Data-driven Urban Transpotation of the Future”, in programma domani (mercoledì 3 novembre) presso il Good Place Pavilion.

“La presenza di Axilog srl all’Expo Live è il frutto del lavoro concertato tra la Regione Marche e il Commissariato Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai”, evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive. In particolare, Expo 2020 Dubai, in collaborazione con Camera di Commercio di Dubai, ha pianificato l’organizzazione di 10 Business Thematic Forum specifici per ogni settimana tematica, chiedendo ai Paesi partecipanti di aderire avanzando proposte di relatori e temi, ma anche di presentare casi di studio, suggerire contenuti, proporre moderatori, indicare una lista di ospiti. La Regione Marche ha avviato una raccolta di proposte progettuali di eccellenze provenienti dal territorio. Le manifestazioni di interesse pervenute sono state trasmesse alla Camera di Dubai per il tramite della Segreteria del Commissariato Generale dell’Italia.

“La nostra regione sarà al centro delle sfide chiave per il trasporto nel contesto urbano – afferma Carloni – Si parlerà anche del progetto ECO-LOGISTIC, finanziato nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014/2020 che ha come obiettivo lo sviluppo di avanzate funzioni di pianificazione e ottimizzazione dei trasporti, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti”. Per l’impresa Axilog srl, Marica Baldoncini - con un dottorato presso Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - illustrerà come l'uso della tecnologia e dei big data può rendere la nostra mobilità urbana più veloce e inclusiva. Ne discuterà con Bilal Shabandri, co-fondatore& CEO dell’emiratina Arcab, che presenterà un'applicazione che consente ai pendolari di prenotare viaggi condivisi e con l’egiziano Mohamed Hegazy, fondatore della Transport for Cairo (TfC) che mappa la mobilità urbana per aiutare la pianificazione urbana e lo sviluppo sostenibile nelle città africane. Axilog srl avrà anche la possibilità di incontrare partner internazionali e stakeholder di settore partecipando al networking che è stato di calendarizzato a seguito dell’evento.