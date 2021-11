Dirigente scolastico obbedisce al Direttore Generale dell’USR Marche e viene sottoposto a procedimento disciplinare

1' di lettura

02/11/2021 - All’inizio dell’anno scolastico un Dirigente scolastico sottoscrive il contratto di lavoro con il personale individuato dall’USR e segnalato al Dirigente per la nomina in ruolo di sua competenza con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

A distanza di circa un mese il Dirigente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, dell’USR Marche, avvia un procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente scolastico, accusandolo di “atti antidoverosi”, per aver ottemperato a quanto comunicato dallo stesso USR.

Di fronte all’immotivata pervicacia dell’USR Marche, qualora non si procedesse all’immediata archiviazione dell’illegittimo e paradossale procedimento disciplinare, come richiesto dal Presidente di Dirigentiscuola Dott. Attilio Fratta, sarà attivata come previsto dal Consiglio Nazionale di DIRIGENTISCUOLA, una task force pronta ad intervenire, il giorno 11 novembre 2021, con manifestazioni sotto gli uffici interessati, chiedendo le dimissioni dei responsabili e denunciando il tutto alla Procura della Repubblica.

Il Presidente

Attilio Fratta