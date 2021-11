Intervista al capogruppo Pd in Regione Maurizio Mangialardi: "Ecco cosa è cambiato nelle Marche in un anno"

1' di lettura

30/10/2021 - Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Maurizio Mangialardi fa il bilancio del primo anno di attività in consiglio regionale.

Dalle azioni per il lavoro, alle criticità della sanità, alle politiche per il turismo fino all Congresso del partito che porterà, tra le altre cose, alla nomina del nuovo segretario cittadino.



Intervista di Giulia Mancinelli

Riprese e video Michele Pinto