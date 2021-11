Coronavirus Marche: rallenta l'aumento dei contagi

3' di lettura

01/11/2021 - Questa settimana nelle Marche abbiamo avuto 712 nuovi contagi, la settimana scorsa erano 624. La stessa settimana del 2020 erano 2.122. Sono in leggero peggioramento anche quasi tutti gli altri parametri.

Contagi e provincie

Questa settimana la provincia più colpita è quella di Ancona con 203 nuovi casi. Segue Pesaro con 160 casi, Fermo con 122 Macerata 97 e Ascoli Piceno 72. Solo la provincia di Macerata è in controtendenza con i casi i calo, tutte le altre provincie sono in crescita.

La provincia con più nuovi casi in proporzione alla popolazione è Fermo, mentre Macerata, dopo essere stata a lungo la provincia che destava più preoccupazione questa settimana ha avuto il minor numero di casi rispetto alla popolazione.

Abitanti vaccinati % vaccinati nuovi

casi casi settimanali

ogni 100.000 abitnati Ancona 465.511 343.188 74 203 44 Ascoli 203.936 142.295 70 72 35 Fermo 172.770 115.963 68 122 71 Pesaro 354.139 235.857 67 169 45 Macerata 310.862 191.631 62 97 31



Negli ospedali

Il numero dei casi attivi (gli attualmente positivi) è passato da 1.970 a 2.256 in sette giorni. L'anno scorso i casi erano 3.822, quasi il doppio.

I ricoveri ordinari sono 54 (erano 44 sette giorni fa), un quinto rispetto ai 253 dell'anno scorso. Passano da 14 a 18 i ricoveri in terapia intensiva. Erano 26 un anno fa.



I decessi

Scende, finalmente, il numero di coloro che anno perso la vita con il covid nelle Marche. Questa settimana sono stati 8, erano 9 sia la settimana scorsa che 365 giorni fa.

Le prossime settimane

Nei paragrafi precedenti ho presentato i dati, in questo come è ormai tradizione, mi lancio in previsioni ed esprimo la mia opinione, che ovviamente è fallace.

Probabilmente il numero dei contagi nelle prossime settimana continuerà ad aumentare, ma sarà una crescita lenta, a differenza di quella dello scorso anno quando i nuovi contagi raddoppiavano di settimana in settimana. Sarà auspicabilmente lento anche l'aumento degli altri parametri, quelli che contano per decidere se si rimane in zona bianca o si passa in zona gialla.

Per restare in zona bianca, e anche per salvare qualche vita, sarebbe bello ci fosse qualche vaccinato in più.

