Urbino: Ad Acqualagna il seminario PSR Marche dedicato alle aree montane con focus sulla vocazione tartuficola

3' di lettura

29/10/2021 - Si terrà ad Acqualagna (PU), sabato 30 ottobre, presso il Salotto da Gustare della 56ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, il seminario organizzato dal PSR Marche “La vocazione tartuficola nelle Marche e lo sviluppo delle aree montane - Il ruolo del PSR Marche per la tutela del bosco e dei suoi prodotti”.

Al centro del seminario il ruolo del PSR Marche nella valorizzazione e nella tutela delle aree montane: una strategia complessiva che parte dal sostegno alle aziende agricole, fino ad un’azione a vantaggio delle singole produzioni, prima fra tutte il tartufo.



“Con i fondi messi a disposizione dal Programma di Sviluppo Rurale, sono stati realizzati oltre 1600 ettari di tartufaie coltivate che si sommano a più di 2000 ettari di tartufaie esistenti - evidenzia il Vice Presidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura - L’impegno così importante coglie il ruolo strategico del tartufo, prodotto di grande prestigio dell’agroalimentare regionale, elemento di attrazione per un intero territorio e motore economico in grado di creare occupazione e reddito. Questa attenzione verso il tartufo rientra nel più ampio contesto delle misure silvo-ambientali di cura dei boschi e della salvaguardia della biodiversità. È infatti in corso un’interessante approfondimento i cui risultati potranno trovare spazio nell’ambito del prossimo documento di programmazione regionale 2023-2027”.



Un altro importante intervento, con risorse per oltre 31 milioni di euro, è finalizzato a mantenere vitali attività economiche nelle zone montane a rischio di abbandono (aggravato nella regione dagli eventi sismici del 2016-2017). A queste aziende agricole, che devono far fronte a maggiori costi e minore produttività, il PSR assicura una “indennità compensativa”. “Con i loro boschi e le loro produzioni di qualità questi luoghi possono e devono poter esprimere il loro potenziale, creando opportunità che facciano restare sul territorio, ritrovando vitalità e prosperità”, conclude Carloni.



Dopo i saluti di benvenuto del sindaco della città Luca Lisi, sarà Diego Zanchetti - Consigliere Comune di Acqualagna con delega all’agroalimentare a introdurre la giornata di lavori. Il Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura Mirco Carloni aprirà con un intervento di scenario sull’impegno regionale per la promozione delle produzioni di qualità. A seguire le relazioni tecniche, di presentazione delle misure, dei bandi e delle buone pratiche, a cura dei funzionari Gianluigi Gregori (ASSAM) e Giandiego Drago (Servizio Politiche Agroalimentari di Regione Marche). Ampio spazio sarà lasciato agli interventi dal pubblico.



Come da tradizione, il PSR Marche sarà anche fra i protagonisti della 56ª Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna con uno stand di 32 mq, che sarà luogo di incontro fra esperti, produttori e grande pubblico con vari momenti di approfondimento sul ruolo del PSR Marche e le sue numerose opportunità, anche in vista della nuova programmazione. Ancora una volta biologico, biodiversità, produzioni certificate e di filiera saranno gli ambiti verso i quali sarà richiamato l’interesse dei visitatori per far comprendere quanto impegno, ricerca ed innovazione siano richiesti per il conseguimento dei buoni risultati raggiunti e come il PSR Marche sostenga concretamente gli operatori ed i loro investimenti.



Il seminario, che si svolgerà in presenza, potrà essere seguito anche sulla pagina FB del PSR Marche oppure sul canale Youtube: facebook.com/PSRMarche - youtube.com/user/quiblogpsrmarche