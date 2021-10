Leonardi (FdI): “Andare incontro alle esigenze delle numerose associazioni di volontariato valorizzandone il loro ruolo”

2' di lettura

27/10/2021 - “Il Terzo Settore è essenziale per contribuire a un corretto funzionamento del variegato mondo del sociale. Attraverso queste modifiche, approvate oggi dall’Aula consiliare, la politica va incontro a loro esigenze e rafforzare il loro operato”.

Questo il commento del consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Elena Leonardi, nonché presidente della IV Commissione consiliare Permanente, in merito alla Proposta di Legge n. 68, a iniziativa della Giunta regionale, “Modifiche norme Terzo settore: Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale (L.R. 28 aprile 2004, n. 9); Norme per la promozione e la disciplina del volontariato (L.R. 30 maggio 2012, n. 15)”.

“Attraverso queste modifiche, il Consiglio regionale delle Marche ha anticipato quanto previsto per il RUNTS, vale a dire il Registro unico nazionale del Terzo Settore, che a breve sarà avviato. Si tratta, quindi, in quest’ottica, di uniformare i vari registri regionali. In più, si stabilisce che le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera, inoltre, organizzazione di volontariato, nel rispetto dell’ordinamento giuridico sul Terzo Settore, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato. Dunque, una semplificazione a favore delle associazioni operanti nel territorio. Personalmente, sono molto soddisfatta per il lavoro svolto nella IV Commissione consiliare permanente. Ringrazio tutta l’Aula per la discussione che si è svolta oggi e che ha portato all’approvazione di queste due modifiche. Ma, soprattutto, ringrazio le associazioni di volontariato che reggono con il loro operato parte essenziale del settore sociale in molte realtà comunali delle Marche. Soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo da quasi due anni, dovuto alla pandemia da Coronavirus. Siamo certi - conclude la consigliera di FdI, Elena Leonardi – di aver svolto un ottimo lavoro che contribuirà, ulteriormente, a valorizzare il ruolo del Terso Settore”.