Fano: Nuovo piano socio-sanitario, a Fano l'incontro tra Regione e sindaci

28/10/2021 - Nuova tappa del percorso di ascolto del territorio in vista della definizione del nuovo Piano sociosanitario delle Marche: giovedì 28 ottobre 2021 l’incontro istituzionale e sociale si terrà a Fano, alle ore 17, presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna (Piazza XX Settembre).

L’assessore alla Salute Filippo Saltamartini, per ascoltare esigenze e priorità in vista della nuova programmazione, ha convocato per domani i sindaci dei comuni dell’Ats 6 (Fratterosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche), i sindaci dei Comuni dell’Ats 7 (Cartoceto, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito, Colli al Metauro), i rappresentanti dei sindacati e delle altre associazioni rappresentative del territorio.

Questi incontri sono fortemente voluti dal presidente Acquaroli, dall’assessore Saltamartini e da tutta l’amministrazione regionale per disegnare il futuro della sanità marchigiana, perché “solo dall’ascolto e dalla condivisione potranno maturare i servizi essenziali che rispondono ai reali bisogni dei cittadini. Sono ormai diversi mesi che prosegue questa campagna di ascolto e ci stiamo avviando alla fase conclusiva” dichiara l’assessore.

